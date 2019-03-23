Google Abidin Dino'yu Doodle yaptı! Abidin Dino kimdir?

Abidin Dino’nun bugün 106. doğum günü. Sadece Türkiye’de değil dünyaca tanınan bir isim olan Abidin dino ayrıca karikatürist, yazar, film yönetmenliği de yapmıştı.

Google Dooddle’ı nedeniyle Abidin Dino kimdir sorusu bugün merak konusu oldu. İşte çok yönlü bir kültür insanı olan Abidin Dino’nun hayatına dair merak edilenler….

ABİDİN DİNO KİMDİR?

Abidin Dino, 23 mart 1913 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Aynı sene ailesi Cenevre'ye yerleşince 12 yaşına kadar burada büyüyen Abidin Dino, 1. Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul'a döndü. Robert Koleji'nde başladığı eğitimini resim ve karikatüre duyduğu ilgi sebebiyle yarıda bıraktı. Aynı zamanda edebiyat'la da ilgilen Abidin Dino, o dönemde abisi Arif Dino'nun da desteğiyle kendini tamamen sanata adadı.

Yarın Gazetesi'nde desenleri ve ilk kez 1931'de Artist adlı dergide de yazıları yayınlanan Abidin Dino, yaptığı herşeyde yeniliğin peşindeydi. 1931 ve 1932 tarihleri arasında Esrarkeşler ve Parmak İstifleri adlı dizileri gerçekleştiren Abidin Dino, Pertev Naili Boratav’ın Türk Masalları ve Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye adlı eserlerini resimledi.