Google AirDrop sistemi üzerinde çalıştığı söyleniyor

AirDrop sayesinde veriler Bluetooth’a göre çok daha hızlı bir şekilde iOS ve macOS cihazlar arasında transfer edilebiliyordu.

Android üzerinde yıllardır çalışan Google, Android’in Bluetooth transferine izin vermesinden dolayı buna benzer bir özelliği kendi platformuna getirmeyi düşünmemişti.

Apple’ın AirDrop’ı Android’e geliyor!



Bugün gelen bilgiler ise Android’e Apple’ın AirDrop benzeri bir özelliğin geleceği yönünde. Fast Share olarak isimlendirilen bu özellik Bluetooth ve Wi-Fi ile hızlı veri aktarımı sağlayacak. İlk olarak Pixel modellerine gelecek olan bu özelliğin, Android Q sürümü ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu özelliğin Android Q ile sunulmasının ardından muhtemelen diğer firmalar da 2020 yılında bu özelliğin API’ını kullanarak farklı dosya aktarımı seçenekleri sunabilir.

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