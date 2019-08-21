Google, Apple ve Microsoft demiryolu geçişlerini umursamıyor

Söz konusu navigasyon uygulamalarının, hem zemin bir demiryolu geçidine yaklaşırken kullanıcıyı yavaşlaması konusunda uyarması isteniyor. Bu haritaların aynı zamanda otonom sürüş teknolojilerine de hayat verdiği biliniyor.
Dolayısıyla, içinde sürücünün olmadığı bir aracın yaklaşan bir treni fark etmesinin çok daha zor olacağının altı çiziliyor.
ABD’de trafik güvenliği konusunda çalışan kamu kurumları, giderek daha fazla aracın demiryolu hem zemin geçitlerinde kazaya neden olduğunu dile getiriyorlar. Bunun nedeni olarak da kullanıcıların trafik işaretlerinden çok navigasyon uygulamalarına dikkat etmeleri gösteriliyor.
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