Google artık Pixel serisi tabletler üretilmeyecek

Google’ın tabletleri ile pek başarı elde edememesi ve aksine pek beğenilmemesi üzerine; firmanın tablet pazarından çekileceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Google’ın Pixel tablet üzerinde çalışan tüm ekibi başka birimlere kaydırdığı da söylenmişti. Bugün ise resmi olarak Google’ın tablet pazarından çekildiği açıklandı.

Google, artık tablet üretmeyeceğini ancak Pixel imzalı bilgisayar ve telefonlara odaklanacağını söylüyor. Bu kararın çok yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kararın ardından zaten pazarda açık ara lider olan Apple, elini daha da güçlendirecektir.

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