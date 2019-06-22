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Google artık Pixel serisi tabletler üretilmeyecek

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TEKNOLOJİ  | 22.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

Tablet pazarında tüm firmalar Apple’ın fersah fersah gerisinde kalıyor. Samsung’dan sonra Google’ın da tablet pazarına girmesi, rüzgarı belki tersine çevirecekti. Ancak Google’ın da doğru düzgün bir tablet üretememesi yine Apple’ın ekmeğine bal sürülmesine neden olmuştu.

Google artık Pixel serisi tabletler üretilmeyecek

Google’ın tabletleri ile pek başarı elde edememesi ve aksine pek beğenilmemesi üzerine; firmanın tablet pazarından çekileceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Google’ın Pixel tablet üzerinde çalışan tüm ekibi başka birimlere kaydırdığı da söylenmişti. Bugün ise resmi olarak Google’ın tablet pazarından çekildiği açıklandı.

Google, artık tablet üretmeyeceğini ancak Pixel imzalı bilgisayar ve telefonlara odaklanacağını söylüyor. Bu kararın çok yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kararın ardından zaten pazarda açık ara lider olan Apple, elini daha da güçlendirecektir.

Bakalım ilerleyen günlerde Samsung cephesinden Apple’ın iPad Pro modellerine kafa tutabilecek bir model gelecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Google pixel tablet

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