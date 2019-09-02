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Google avukatı şirketi hareme çevirdi

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TEKNOLOJİ  | 02.09.2019 08:07 | Son Güncelleme

Google avukatı David Drummond, şirketin şef hukuk danışmanlığını yürütüyor. Ancak şirketin en önemli ilkesi olan “şirket içi ilişki yaşama” kuralını defalarca ihlal ettiği ortaya çıktı.

Google avukatı şirketi hareme çevirdi

Şirketin avukatlarından ve Drummond’ın altında çalışan Jennifer Blakely ile 2007’de ilişkiye giren Drummond’un bu ilişkiden bir çocuğu olduğu anlaşıldı. Anack Blakley bu ilişki yaşandığında Drummond’ın evli olduğunu açıklaması, gözleri Google’ın yönetimine çevirdi.

Blakely’nin suçlamalarına göre, Drummond onunla ilişkisi bittikten sonra Google’da çalışan iki kadınla daha ilişkiye girdi. Hatta bir seferinde, geceyi ikisi ile beraber geçirdiklerini de iddia ediyor.

Drummond’ın daha sonra ise kişisel asistanı ile de ilişki yaşadığı düşünülüyor. İnsanların tepkisini çeken ise Drummond’ın, şirkette ilişki yaşayan insanların işten atılması için gerekli yasal alt yapıyı sağlayan kişi olması.

Ancak öyle görünüyor ki, bu kurallar şirketin üst düzey yöneticileri için geçerli değilmiş. Google avukatı Drummond’ın şirket içindeki ilişkilerini inceleme altına aldı.

Daha önce de Android’in geliştiricisi Andy Rubin’in şirket içinde yasak aşk ilişkileri yaşadığı tespit edilmişti. Şirket bunun ardından Andy Rubin’e çok yüksek bir tazminat vererek yollarını ayırmış ve “dostça” bir ayrılık izlenimi oluşturmuştu.

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Google david drummond

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