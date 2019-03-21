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Google Bach'ı unutmadı! Johann Sebastian Bach kimdir? Neden öldü?

Serpil Bayar Serpil Bayar
KÜLTÜR SANAT  | 21.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Bugün doğum günü olan dünyaca ünlü müzisyen Johann Sebastian Bach, Google tarafından unutulmadı. Doğum gününe özel eğlenceli bir doodle ile efsane müzisyenin doğum gününü kutladı.

Google Bach'ı unutmadı! Johann Sebastian Bach kimdir? Neden öldü?

Dünyaca ünlü müzisyen Johann Sebastian Bach, 31 Mart 1685 yılında Almanya'da dünyaya gelmiş olan barok müzik bestecisi ve orgcudur. Eserleri ile hafızalara kazınan ve ölümsüzlüğü yakalayan Bach, 28 Temmuz 1750 akşamı saat dokuza çeyrek kala yüksek ateş ve inme sonucunda hayatını kaybetmiş ardından eşsiz eserlerini bırakmıştır.
Bach köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirmiştir.

200 ESERİ GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞTIR

Bach'ın besteleri Brandenburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, Si minor Missa, 2 Çile, ve 200 tanesi günümüze kadar ulaşmış 300'den fazla kantatayı kapsamaktadır. Bach'ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, entelektüel derinliği sayesinde büyük bir saygı ve hayranlık duyulmuştur. Bach, büyük bir besteci olarak bilinmemiş ancak kendisine bir orgcu olarak büyük saygı duyulmuştur. Bugün en büyük bestecilerden biri olarak kabul edilir.

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BACH’IN ÖLÜMÜ

Sebastian Bach'ın gittikçe artan hastalıkları kendisini de yakınlarını da korkutmaya başlamıştı. Hele gözlerinden çok rahatsızdı. Eskiden beri miyop olan gözleri fazla çalışmaktan ve notaları kopyalamaktan yorgun düşmüş, yavaş yavaş göremez olmaya başlamıştı. 1749'da gözlerinden olduğu ameliyat başarısızlıkla sonuçlanarak tamamen kör olmasına yol açtı.

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SON ESERİNİ OĞLU ve ÇIRAĞINA YAZDIRDI

Bach'ın körlüğü cesaretini, sabrını ve dinsel inancını hiç sarsmadı. O yine çalışmalarını sürdürdü. Gözlerinden dolayı karanlık bir odada kalmaya mahkûm olmasına karşın damadı ve çömezi Altnikol'a son koral'ini söyleyip yazdırıyordu. Bu koral “En büyük sıkıntılara düştüğümüzde” (Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 641) sözleri ile başlıyordu. Bach, ölümünün yaklaştığını hissedince o koralin başına “Tanrım işte katına çıktım” tümcesini yazdırdı.

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66 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNE YUMDU

Gerçi ölmeden yaklaşık on gün önce gözleri yeniden görmeye başladıysa da bu iyileşme yeterli olmadı. Yüksek ateşle bir inme geldi ve yapılan sağaltım yarar sağlamayarak 28 Temmuz 1750 akşamı saat dokuza çeyrek kala, Sebastian Bach, 66 yaşında hayatını kaybetti.

İşte Google'ın Bach için hazırladığı Doodle:

Sebastian bach

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