Google Bach'ı unutmadı! Johann Sebastian Bach kimdir? Neden öldü?

Dünyaca ünlü müzisyen Johann Sebastian Bach, 31 Mart 1685 yılında Almanya'da dünyaya gelmiş olan barok müzik bestecisi ve orgcudur. Eserleri ile hafızalara kazınan ve ölümsüzlüğü yakalayan Bach, 28 Temmuz 1750 akşamı saat dokuza çeyrek kala yüksek ateş ve inme sonucunda hayatını kaybetmiş ardından eşsiz eserlerini bırakmıştır.

Bach köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirmiştir.

200 ESERİ GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞTIR

Bach'ın besteleri Brandenburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, Si minor Missa, 2 Çile, ve 200 tanesi günümüze kadar ulaşmış 300'den fazla kantatayı kapsamaktadır. Bach'ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, entelektüel derinliği sayesinde büyük bir saygı ve hayranlık duyulmuştur. Bach, büyük bir besteci olarak bilinmemiş ancak kendisine bir orgcu olarak büyük saygı duyulmuştur. Bugün en büyük bestecilerden biri olarak kabul edilir.