Google Chrome’u iPhone’dan silin

Confiant’ın internet güvenliğinden gelen raporda; Chrome’un iOS uygulamasında sahte reklamlar göstermek mümkün. Chrome’un açılır pencere engelleme özelliğini bypass ederek zararlı reklamları gösterebilen eGobbler ekibi, bu sayede iPhone kullanıcılarının banka bilgilerine de erişebiliyor.

eGobbler ekibi, açılır pencereleri kullanarak Chrome’da daha önce kayıtlı olan tüm şifrelere de erişebiliyor. Amerika’daki kullanıcıları hedef alan bu saldırıda 500 milyon sahte reklam gösterilmiş. Güvenliğiniz için iPhone ve iPad’de internet tarayıcısı olarak Safari’yi kullanmanız da fayda var.

Google, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı gibi uygulaması için de bir güvenlik güncellemesi yayınlamadı. Eğer iPhone’da düzgün ve güvenli bir internet deneyimi istiyorsanız Safari’den şaşmayın.

Piyasanın en iyi telefonu. Huawei P30 Pro inceleme

