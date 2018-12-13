Google'da 2018'de en fazla hangi diziler arandı?

2018'de yerli diziler arasında Google'da en fazla aranan dizi ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz oldu. İkinci sezonuyla ekranlarda olan Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz yerli dizi aramalarında ilk sırada yer aldı.

Sen Anlat Karadeniz'i ise Ay Yapım'ın fenomen dizisi Çukur takip etti.

Star TV'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan 45. bölümüyle erken final yaparak ekrana veda eden Ufak Tefek Cinayetler ise aramalarda 3. sırada yer aldı.

Bu sıralamayı Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş, Jet Sosyete ve Avlu dizileri takip etti.



