Google'daki işinden ayrıldıktan sonra kurduğu şirketten 'Twerk' dansıyla 100 bin sterlin kazanıyor!

Londra doğumlu 28 yaşındaki Bami Kuteyi üniversiteyi bitirdiğinde Google'da çalışmak üzere işe alındı. Dijital pazarlama yöneticisi olarak başladığı işinde başlangıçta her şey çok güzel gelse de, kendini oraya ait hissedemedi. Ekibindeki tek siyahi çalışan kendisiydi. Yavaş yavaş fikirleri şekillenen Kuteyi kendi şirketini kurmayı hayal etmeye başladı.

''EN POPÜLER ŞEY''

Bir süre sonra hala Google'da çalışmaya devam ederken Bam Bam Boogie ve Twerk After Work isimleriyle dans atölyeleri vermeye başladı. Herkesin gelip eğlenmesi için güvenli bir alan yaratmak istediğini söyleyen genç kadın "Katılmak isteyen, pencerelerden bakan insanlar için kapıda sıra oluyordu ve bu, Google kampüsünde bir çalışan liderliğinde yapılmış en popüler şey oldu.'' dedi.

KENDİ İŞİNİN PATRONU

Sosyal medya sayesinde çok daha hızlı ilerleyip rağbet görünce Kuteyi'nin yüksek enerjili dans atölyeleri o kadar popüler oldu ki 2018'de Google'dan ayrılmaya ve kendi işinin patronu olmaya karar verdi.

TAM 100.00 STERLİN

Bami, "Google'ı ücretsiz öğle ve akşam yemeklerini özlüyorum ama bunun dışında yaptığım işi yapmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi çok daha özgür ve kendi zamanımın kontrolünde hissediyorum ve işimin doğrudan etkisini görüyorum.'' dedi. Genç kadın bu yılki kazancının 100.000 sterlini geçeceğini söyledi ve elde ettiği başarıdan dolayı oldukça mutlu.



