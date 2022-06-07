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Google'daki işinden ayrıldıktan sonra kurduğu şirketten 'Twerk' dansıyla 100 bin sterlin kazanıyor!

07.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Bami Kuteyi, üniversiteyi bitirir bitirmez teknoloji devi Google'da çalışmak üzere işe alınmıştı. Muhteşem bir tecrübe olsa kendini oraya ait hissedemediğini söyleyen genç kadın bir süre sonra bir arkadaşıyla dans atölyeleri düzenlemeye başladı. Keyif aldığını ve ilgi gördüğünü fark eden Kuteyi Google'daki işinden istifa edip kendi şirketini kurdu. Şimdi çok mutlu olan genç kadın 100.000 sterlin kazanmaya hazırlanıyor.

Google'daki işinden ayrıldıktan sonra kurduğu şirketten 'Twerk' dansıyla 100 bin sterlin kazanıyor!

Londra doğumlu 28 yaşındaki Bami Kuteyi üniversiteyi bitirdiğinde Google'da çalışmak üzere işe alındı. Dijital pazarlama yöneticisi olarak başladığı işinde başlangıçta her şey çok güzel gelse de, kendini oraya ait hissedemedi. Ekibindeki tek siyahi çalışan kendisiydi. Yavaş yavaş fikirleri şekillenen Kuteyi kendi şirketini kurmayı hayal etmeye başladı.

''EN POPÜLER ŞEY''

Bir süre sonra hala Google'da çalışmaya devam ederken Bam Bam Boogie ve Twerk After Work isimleriyle dans atölyeleri vermeye başladı. Herkesin gelip eğlenmesi için güvenli bir alan yaratmak istediğini söyleyen genç kadın "Katılmak isteyen, pencerelerden bakan insanlar için kapıda sıra oluyordu ve bu, Google kampüsünde bir çalışan liderliğinde yapılmış en popüler şey oldu.'' dedi.

KENDİ İŞİNİN PATRONU

dans

Sosyal medya sayesinde çok daha hızlı ilerleyip rağbet görünce Kuteyi'nin yüksek enerjili dans atölyeleri o kadar popüler oldu ki 2018'de Google'dan ayrılmaya ve kendi işinin patronu olmaya karar verdi.

TAM 100.00 STERLİN

Bami, "Google'ı ücretsiz öğle ve akşam yemeklerini özlüyorum ama bunun dışında yaptığım işi yapmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi çok daha özgür ve kendi zamanımın kontrolünde hissediyorum ve işimin doğrudan etkisini görüyorum.'' dedi. Genç kadın bu yılki kazancının 100.000 sterlini geçeceğini söyledi ve elde ettiği başarıdan dolayı oldukça mutlu.


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İngiltere
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