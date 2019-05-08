Google'dan çığır açacak yenilikler

Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor

Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor

Bir önceki modellere göre ucuzluğu ile dikkati çeken 3A serisi telefonlar 400 dolar başlangıç fiyatıyla duyuruldu.

Etkinliğin merakla beklenen ürünlerinden olan Google'ın akıllı telefon serisi Pixel’in 3A ve 3A XL modelleri kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Queiroz, katlanabilir telefonda şu anda tüketiciye ulaşacak bir üretim modellerinin olmadığını belirtti.

Google'ın yöneticilerinden Mario Queiroz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Google'ın katlanabilir telefonları şimdilik prototip olarak ürettiğini aktardı.

Dün başlayan "Google I/O 2019" etkinliği kapsamında, Android başta olmak üzere Google platformlarındaki yeniliklere dair detaylar, yapay zekanın Google servislerinde kullanımı, bulut teknolojisine entegre oyun platformu, nesnelerin interneti ve makine öğrenimi gibi konularda 100'den fazla oturum gerçekleştirilecek.

Önceki Pixel modellerinde olduğu gibi yüksek kaliteye sahip kamerasıyla öne çıkan yeni seride, hem ön hem de arka kamerada gece görüşü, süper zoom ve portre modu özelliği bulunuyor. Siyah, beyaz ve mor renk seçeneğine sahip Pixel 3A ve 3A XL bugünden itibaren satışa sunuldu.

KANSER HASTALARINA UMUT VEREN YAPAY ZEKA

Etkinlikte sağlık sektörünü yakından ilgilendiren bir yapay zeka çalışmasının da tanıtımı yapıldı.

Google tarafından gelişim aşamasında olan yapay zeka uygulaması ile kanser virüsünün gerçek bir doktordan çok daha önce tespit edilmesi amaçlanıyor.

Google Ürün Yöneticisi Dr Lily Peng, uygulamanın, kanseri bir yıl öncesinden tespit edebileceğini ve bu sayede hastalıktan kurtulma oranının yüzde 40 oranında artacağını belirtti.

NEST HUB MAX

Etkinliğin öne çıkan bir diğer ürünü evlerin dijital teknolojilerle yönetilmesini mümkün kılan Google Nest Hub Max. Ürün, Google’nin önceden duyurduğu Nest kamera, Google Home Hub ve Google Home Max’in kombinasyonuyla ortaya çıktı.

229 dolar etiket fiyatıyla duyurulan ürün, güvenlik kamerası, akıllı görüntüleme ve hoparlör gibi birçok özelliğe tek cihaz aracılığıyla ulaşılmasına olanak tanıyor.