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Google'dan flaş karar! Tablet üretimi sona eriyor

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Google Pixel serisi telefonları başta olmak üzere akıllı hoparlör ve tablet gibi cihazların üretimini de üstlenen şirket, tablet üretimini sona erdirdiğini duyurdu. Google'ın bu kararı almasındaki en önemli sebeplerin başında tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması geliyor.

Google'dan flaş karar! Tablet üretimi sona eriyor

İnternet servisleriyle yıllardır milyonlarca kullanıcıya ulaşan Google, aynı zamanda donanım tarafında da varlığını sürdürüyor. Google, son olarak geçen yıl kendi geliştirdiği işletim sistemi olan Chrome OS'u kullanan Pixel Slate'i kullanıcılara sunmuştu. Sonrasında tablet ve dizüstü bilgisayar bölümlerinde küçülmeye giden şirket, bu kez tablet üretimini tamamen sonlandırmış oldu.

(DHA)

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Google google tablet Teknoloji

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