Google'dan flaş karar! Tablet üretimi sona eriyor

İnternet servisleriyle yıllardır milyonlarca kullanıcıya ulaşan Google, aynı zamanda donanım tarafında da varlığını sürdürüyor. Google, son olarak geçen yıl kendi geliştirdiği işletim sistemi olan Chrome OS'u kullanan Pixel Slate'i kullanıcılara sunmuştu. Sonrasında tablet ve dizüstü bilgisayar bölümlerinde küçülmeye giden şirket, bu kez tablet üretimini tamamen sonlandırmış oldu.
(DHA)
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