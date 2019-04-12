Google’dan sürpriz Doodle! Bauhaus sanat akımı nedir?

Google, çeşitli konulardaki yıl dönümlerini özel bir doodle ile okurlarına hatırlatıyor. Bauhaus sanat akımının da 100. yıl dönümü kutlanıyor. Alman mimar Walter Gropius, Bauhaus'u 1919'da Almanya'nın Weimar şehrinde Sanat Okulu adı altında kurmuştur.

BAUHAUS SANAT AKIMI NEDİR?

Hayatın birçok alanında Bauhaus Sanat Akımı görülmektedir. Sanayileşme atılımı ve sanatın birleştirilmesine yönelik politikaların ya da eğitim reformlarının yapılandırılmasında Bauhaus Sanat Akımının etkisi çok büyüktür.

1919 senesinde Almanya'nın Weimar şehrinde kurulan ve hizmete başlayan Bauhaus sanat ve tasarım okulu olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Bauhaus Sanat Akımı okulunun kurucusu Henry Van de Velde'dir. 1919 ile 1925 yılları arasında Weimar'da kurulan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, 1925 ile 1932 yılları arasında Dessau'da, 1932 ile 1933 yıllarında da Berlin'de hizmet vermiştir.

1919 ile 1928 yılları arasında Walter Groius tarafından yönetilen Bauhaus Sanat Akımı Okulu, 1928 ile 1930 yılları arasında Hannes Mayer, 1930 ile 1933 yılları arasında Mies van der Rohe tarafından yönetilmiştir. 1933 yılında ise Hilter Bauhaus Sanat Akımı Okulunu kapatmıştır.