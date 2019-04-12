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Google’dan sürpriz Doodle! Bauhaus sanat akımı nedir?

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YAŞAM  | 12.04.2019 04:20 | Son Güncelleme

Google, Bauhaus sanat akımının 100. yılı nedeniyle Doodle yaptı. Bauhaus sanat akımı, 1850 yılından bu yana Avrupa’da yürürlükte olan ekonomik, kültürel ve toplumsal modernleşme programını ifade etmektedir. İşte Bauhaus akımına dair detaylar...

Google’dan sürpriz Doodle! Bauhaus sanat akımı nedir?

Google, çeşitli konulardaki yıl dönümlerini özel bir doodle ile okurlarına hatırlatıyor. Bauhaus sanat akımının da 100. yıl dönümü kutlanıyor. Alman mimar Walter Gropius, Bauhaus'u 1919'da Almanya'nın Weimar şehrinde Sanat Okulu adı altında kurmuştur.

BAUHAUS SANAT AKIMI NEDİR?

Hayatın birçok alanında Bauhaus Sanat Akımı görülmektedir. Sanayileşme atılımı ve sanatın birleştirilmesine yönelik politikaların ya da eğitim reformlarının yapılandırılmasında Bauhaus Sanat Akımının etkisi çok büyüktür.

1919 senesinde Almanya'nın Weimar şehrinde kurulan ve hizmete başlayan Bauhaus sanat ve tasarım okulu olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Bauhaus Sanat Akımı okulunun kurucusu Henry Van de Velde'dir. 1919 ile 1925 yılları arasında Weimar'da kurulan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, 1925 ile 1932 yılları arasında Dessau'da, 1932 ile 1933 yıllarında da Berlin'de hizmet vermiştir.

1919 ile 1928 yılları arasında Walter Groius tarafından yönetilen Bauhaus Sanat Akımı Okulu, 1928 ile 1930 yılları arasında Hannes Mayer, 1930 ile 1933 yılları arasında Mies van der Rohe tarafından yönetilmiştir. 1933 yılında ise Hilter Bauhaus Sanat Akımı Okulunu kapatmıştır.

Walter Gopius tarafından 1919 yılında kurulmuş olan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, Nazi rejiminin tehditleri nedeni ile 1933 yılında kapatılmıştır. Mimari de etkili olan Bauhaus Sanat Akımı, endüstriyel tasarım ve şehir planlama konularında da yenilikler getirmiştir. Yeni bir mimari akım yaratan Bauhaus Sanat Akımı, sanatın bütün dallarını etkilemiştir. Mimari eğitimin yanında şehir planlaması ve vazo tasarımı gibi eğitimlerin de verildiği Bauhaus Sanat Okulunda çocuk mobilyası ve fotoğrafçılık gibi alanlarda da eğitim fırsatı sunulmaktadır. Sanat ile zanaat konusunda yaşanan ikilemi ortadan kaldırma amacında olan Bauhaus Sanat Akımı Okulu, teknolojik gelişmeler ile çalışmalarına yön vermiştir.

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