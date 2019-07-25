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Google'dan yeni uygulama! İnternet tüketiminiz azalacak

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 25.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Google, Gallery Go isimli yeni fotoğraf uygulamasını kullanıma sundu. Düşük seviye telefonlar için geliştirilen Android Go işletim sistemi yüklü telefonlar için geliştirilen uygulama, telefonlarda sadece 10 MB'ın altında depolama alanı kullanıyor.

Google'dan yeni uygulama! İnternet tüketiminiz azalacak

Düşük sistem gücüne ihtiyaç duyduğu için telefonun batarya ömrünü de olumsuz yönde etkilemeyen uygulama, her gece fotoğraflarınızı “İnsanlar, Selfie’ler, Doğa, Hayvanlar, Dokümanlar, Videolar ve Filmler” gruplarına göre otomatik olarak organize ediyor.

Fotoğraflar üzerinde hızlı bir şekilde iyileştirme yapabilen Gallery Go, SD kart desteği de sunuyor. Google'ın uygulamalarında genel olarak kullandığı sade arayüz bu uygulamada da dikkat çekiyor ve kullanımı oldukça basit. Uygulamada ayrıca yapay zeka teknolojisini kullanan yüz gruplandırma özelliği de bulunuyor. Ancak bu özellik henüz test aşamasında ve herkese açık değil.

Google'ın Fotoğraflar uygulaması geçtiğimiz günlerde 1 milyar kullanıcı sayısını geride bırakmıştı.

(DHA)

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