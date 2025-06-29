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Google duyurdu: Yapay zeka ile üretilmiş! Dev firma sosyal medyasından 'Minik Serçe'yi paylaştı

Türk pop müziğinin efsanesi Sezen Aksu, 50. sanat yılına özel hazırladığı Paşa Gönül Şarkıları albümünü yayımladı. Hem yeni bestelerin hem de klasikleşmiş şarkıların yer aldığı albümde, yapay zekâyla üretilen “Doğrucu” klibi de dikkat çekti.

Google duyurdu: Yapay zeka ile üretilmiş! Dev firma sosyal medyasından 'Minik Serçe'yi paylaştı
Çiğdem Sevinç

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, sanat hayatının 50. yılına özel hazırladığı yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları ile müzikseverlerle buluştu. 12 şarkıdan oluşan albüm, bugün itibarıyla YouTube, Spotify ve diğer dijital platformlarda yayımlandı.

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ESKİ ŞARKILAR

Aksu, 2017'de yayımladığı Biraz Pop Biraz Sezen albümünün ardından 2018 ve 2022 yıllarında Demo ve Demo 2 albümleriyle daha önce başka sanatçılara verdiği eserlerini kendi sesinden sunmuştu. Paşa Gönül Şarkıları ise hem Sezen Aksu’nun yeni bestelerini hem de yıllar önce başkalarının seslendirdiği eserlerin Sezen Aksu yorumlarını bir araya getiriyor.

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SOSYAL MEDYADA ADETA PATLADI

Albümde yer alan Sen Ağla, Ey Aşk, Bahçe ve Linç adlı parçalar, yayımlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada en çok konuşulan şarkılar arasında yer aldı.

Ayrıca daha önce farklı sanatçılarla özdeşleşmiş birçok parça da albümde Aksu’nun sesiyle yeniden hayat buldu. Gülben Ergen’in seslendirdiği Nanik, Cenk Eren’den tanınan Şuh Nefes, Levent Yüksel’in seslendirdiği Abanoz’daki Emine ve Ferdi Tayfur’un yorumladığı Bana Sor bu özel projede yer aldı.

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YAPAY ZEKA İLE KLİP

Albümdeki dikkat çeken şarkılardan biri olan Doğrucu ise klibiyle gündem oldu. Google Türkiye, şarkının klibinin Gemini ve Veo 3 yapay zekâ modelleriyle oluşturulduğunu duyurdu. X (eski Twitter) üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi:

"Bugüne kadar attığım en havalı tweet olabilir. Sezen Aksu'nun yeni albümünden 'Doğrucu' şarkısının klibi Gemini ve Veo 3 ile üretildi."

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Google yapay zeka Sezen Aksu Müzik albümü klip
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