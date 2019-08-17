Google eldeki stokları eritmeye çalışıyor

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Google, önümüzdeki dönemde yeni amiral gemisi modeli Pixel 4’ü tanıtacak. Pixel 4 ile tek ana kamera inadından vazgeçecek olan yazılım devi, elindeki mevcut stokları eritmek istiyor.

Bu kapsamda, operatörler ile hayli cazip kampanyalara imza atan Google, İngiltere’de de Pixel 3 serisi cihazların fiyatını önemli oranda düşürdü.

Gelen indirim sonrasında Pixel 3a 349 pound, Pixel 3a XL ise 419 pound’tan satılmaya başladı. Ayrıca Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL fiyatında da önemli indirimler gerçekleşti. Pixel 3’ün fiyatı 125 pound aşağıya çekilirken, Pixel 3XL’in fiyatı ise 150 pound düştü.

Yapılan bu indirimlerin satışlara nasıl yansıyacağı ise şimdilik merak konusu. Malum, Google akıllı telefon pazarında geniş bir müşteri ağına sahip değil. Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkede Google cihazları hala satılmıyor. Bu yüzden de global bir ticaretten söz etmek doğru olmaz.

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