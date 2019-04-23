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Google fotoğraflar katlanabilir telefonlar için güncellendi

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TEKNOLOJİ  | 23.04.2019 08:41 | Son Güncelleme

Google daha önceden de kendi fotoğraflar uygulaması konusunda büyük değişimler ortaya çıkarmıştı. Belki de diğer şirketler içerisinde fotoğraf albümleri ile ilgili en fazla değişiklik yapan kuruluşlardan birisi de Google’dır.

Google fotoğraflar katlanabilir telefonlar için güncellendi

Huawei şirketi Mate X modelini, Samsung şirketi de Galaxy Fold ürününü ortaya çıkarırken önemli bir soru akıllara gelmişti. Katlanabilir cep telefonlarına fotoğraflar nasıl uyum sağlayacak? Google bu soruna ilk cevap veren şirket oldu.

Kuruluşun fotoğraf uygulamasına hızlı bir şekilde güncelleme yapılarak, katlanabilir cep telefonları ile uyumlu olması sağlandı. Böylece Galaxy Fold veya Mate X gibi modelleri alsanız bile Google’ın fotoğraflar uygulamasını efektif bir şekilde kullanabileceksiniz.

Amerika’da Galaxy Fold satışları başlamadan bir hafta önce, böyle bir uygulamanın yapılması Google’ın alanda lider olmak istediğini gösteriyor. Fotoğraflar uygulaması ile ilgili 2. değişiklik ise yedeklenmemiş fotoğraflarınızı size hatırlatılması oldu.

Google şirketinin fotoğraflar uygulaması ile ilgili yapılan bu güncellemeleri nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Mate X

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