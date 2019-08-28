Google görsel arama sayfasını eski haline getirin

Google, geçtiğimiz haftalarda görsel arama sayfasında köklü değişikliklere gitmişti. Bildiğiniz gibi Google’ın görsel arama özelliğini kullandığınızda o görsele ilişkin diğer görseller de alt bölümde kategorileniyordu. Google’da görsel arattığınızda artık benzer görseller ve görselin tam boyutu ekranın sağ tarafında çıkmaya başlamıştı.

Çoğu kişi tarafından sevilen bu tasarım bazı kesim tarafından da sevilmemişti. Kullanıcılarına seçim şansı sunmayan Google, geliştiricilerin eski tasarımı kullanmak için eklenti yazmalarına neden oldu. Github üzerinden yayınlanan Firefox ve Chrome için geliştirilen Google Images Restored adındaki eklenti ile eski görsel arama sayfasını kullanabiliyorusunuz.

Eğer bu eklentiyi kullanmak istiyorsanız; Mozilla Firefox için buradan ve Google Chrome için buradan indirebilirsiniz. Size tavsiyemiz yeni tasarıma alışmaya çalışmanız yönünde. Elinde sonunda bu eklentiye olan destek kesilecek ve yeni tasarımı kullanmaya mecbur kalacaksınız.

Son olarak Google’ın yeni tasarımı ile web sürümünü karanlık temaya geçirmek için küçük dokunuşlar yaptığını belirtelim. Muhtemelen bu geçiş süreci 2019 sonu Android Q ile mobil cephede 2020 yılında ise masaüstü tarafında olacak.

