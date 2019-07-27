Google görsellere AMP uyumu geldi

Google tarafından görselleri hızlandırabilecek yepyeni bir yol tanıtıldı. Gitmek için kaydır olarak isimlendirilen bu yeni özellik sayesinde, görseller üzerinden internet sitesine ulaşmak çok daha kolay olacak. Seçtiğiniz görseli yukarı doğru kaldırdığınızda, web sitesini de görmeye başlayacaksınız.

AMP’nin ön betimleme özelliği, “gitmek için kaydır” da kullanılacak. Böylece sizler web sitesine gitmeden önce nasıl bir platform olduğunu görebileceksiniz.

“Gitmek için kaydır” özelliği aynı zamanda, AMP Stories için de bazı avantajlar sunacak. AMP Stories’e ayrıca; Türkçe, Rusça, Japonca, İtalyanca, Arapça gibi birçok dil özelliği eklenmesi planlanıyor. Bu bölümlerden web sitelerinin görülmesi de sağlanabiliyor.

Ayrıca e-posta mesajlarına; kataloglar, anketler, promosyon teklifleri gibi dinamik içeriklerin gömülmesine izin verilen bir AMP araç takımı da Google’a eklenmişti. Muhtemelen şirket, 2019 yılı içerisinde bu özelliği kullanıma sunmuş olacak. Peki sizce de Google görseller platformunda yapılan bu yenilikler, kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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