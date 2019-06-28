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Google Haritalar'a toplu taşıma güncellemesi geldi

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 28.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Google Haritalar, yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte toplu taşımaya yönelik 2 yeni özellik kazandı.

Google Haritalar'a toplu taşıma güncellemesi geldi

Google Haritalar bundan sonra toplu taşımada kullanılan otobüsler için canlı trafik durumunu gösterecek. Gerçek zamanlı trafik koşullarını analiz eden Google, doğrudan yerel toplu taşıma yoğunluk durumu verisi paylaşan altyapıdan gerçek zamanlı bilgileri kullanıcılarına ulaştıracak.

Bir diğer yeni özellik ile Google Haritalar tramvay, metro ve otobüslerin daha önce yapılan sürüşlerini baz alarak araçların yoğunluk oranlarını gösterecek. Bu sayede kullanıcılar otobüse binerken veya bir sonraki otobüsü tercih ederken daha bilinçli bir şekilde karar verebilecek.

Özellikle gideceği yer için birden fazla otobüsü kullanmak zorunda kalan kullanıcıların otobüs tercihlerinde önemli rol oynaması beklenen söz konusu özellik, Google Haritalar uygulamasını da rakiplerine göre bir adım öne geçiriyor.

Google Haritalar için yayınlanan yeni güncelleme hem iOS hem de Android cihazları kapsıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Google Google Haritalar toplu taşıma İETT OTOBÜS

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