Google ile ilgili flaş iddia: Telefonunuz kapalı olsa bile...

Themindunleashed.com’un haberine göre GPS ve konum takibi seçeneklerini devre dışı bıraksanız ve hatta telefonunuzu kapatsanız bile Google hala her hareketinizi kaydedebiliyor ve Amerikan istihbarat servisleri ile paylaşabiliyor.

VERİLERİN TARİHİ 2009 YILINA KADAR GİDİYOR

ABD güvenlik güçleri kullanıcıların konum bilgisine ulaşmak için Google Maps vb. Google uygulamalarının yüklü olduğu Android ya da IOS telefon veya tabletlerden Google’ın topladığı detaylı konum bilgilerine ulaşabiliyor. Google’ın Sensorvault adı verilen bir veritabanı tüm dünyada 100 milyonlarca cihazın sağladığı bu detaylı konum bilgilerini saklıyor. Toplanması için kullanıcının arama yapması ya da uygulamaları kullanması şart olmayan verilerin tarihi 2009 yılına kadar geri gidiyor.

“YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ YERDE OLAN İNSANLAR TÖHMET ALTINDA KALIYOR”

The Electronic Frontier Foundation (EFF) direktörlerinden Jennifer Lynch, güvenlik güçlerinin Sensorvault’a erişime yetkili olduğunu ve bu sayede aslında herhangi bir suç geçmişi ya da şüphesi bulunmayan bireylerin dahi takip edilebildiğini vurguladı.