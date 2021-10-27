Google'ın Hadise ve Gigi Hadid hatası olayı oldu! Fotoğraflar karıştı: 'Hadise Hadid'

Google'da daha önceki dönemlerde de pek çok hata meydana gelmiş ve arama sonuçlarında yanlış sonuçların çıktığı birçok örnek gerçekleşmişti. Dünyaca ünlü Gigi Hadid ve Hadise olayıyla birlikte bu örneklere bir yenisi eklendi.

GOOGLE'IN GİGİ HADİD HATASI GÜLDÜRDÜ!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'da meydana gelen bir hata kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Çok konuşulan hata sosyal medyada da olay oldu. Google arama çubuğuna Gigi Hadid'in ismi yazıldığında ekrana gelen fotoğraflar arasında sevilen sanatçı Hadise'nin fotoğrafının da bulunduğu görüldü.

Kimi kullanıcılar olaya esprili şekilde yaklaşıp 'Hadise Hadid' yorumunda bulundu. Ancak fotoğrafa biraz daha yakından bakıldığında ikilinin fotoğraflarının birleşik olarak paylaşıldığı, yani Hadise'nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.





