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Google karbon ayak izini tamamen silmek istiyor

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TEKNOLOJİ  | 08.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

Google aldığı son dakika kararıyla geri dönüştürülebilir plastikleri kullanacağını açıkladı. 2022 yılına kadar Google tarafından kullanılacak bütün ürünler geri dönüştürülebilir maddelerden oluşacak. Böylece şirket, karbon salınımını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

Google karbon ayak izini tamamen silmek istiyor

Google’ın ürettiği bazı Nest cihazlarında geri dönüştürülmüş plastikler bulunuyor. Geri dönüştürülebilir bu plastikler, doğa için en az kirletici materyallerden birisi olarak görünüyor. Ayrıca Google şirketi, karbon nötr olarak adlandırılan bir sistemi de kullanacak.

Google-karbon-ayak-izi

Şirket tarafından belirlenen bir diğer proje ise ulaşım ile ilgili oldu. Kuruluş, ürünlerini kargo ile karşı tarafa teslim ederken hiçbir şekilde deniz ulaşımını tercih etmeyeceğini söyledi. Bunun yerine Havayolu ulaşımı tercih edilecek. Havayolu ile yapılan ulaştırma faaliyetlerinin ciddi bir maliyete neden olduğu bilindiğine göre, muhtemelen şirket bunu çok uzun sürdürmeyecek.
Google tarafından geliştirilen projeler şimdilik bu kadar. Bu projeler sadece 2022 yılına kadar geçerli olacak. Daha sonraki dönemlerde ise muhtemelen yeni teknolojilerin kullanılacağı geri dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Peki sizce de Google bu projelerle çevreye önemli bir destek sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google karbon ayak izi

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