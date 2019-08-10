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Google Pixel 4 90 Hz ekran dedikoduları ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 10.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

Google, yeni iPhone’ların tanıtılmasından bir ay sonra etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri tanıtılacak. Pixel 4, 5.7 inç büyüklüğünde ve Pixel 4 XL ise 6.3 inç büyüklüğünde OLED ekran ile gelecek. Pixel 4 FHD+ ekran ile gelecekken, Pixel 4 XL ise QHD+ ekrana sahip olacak.

Google Pixel 4 90 Hz ekran dedikoduları ortaya çıktı

Bugün ise bu ekranlar için yeni bir iddia oraya atıldı. Söylentilere göre Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin ekranları 90 Hz ekran yenileme özelliği ile gelecek. Bu sayede daha akıcı bir ekran deneyimi Pixel 4 sahiplerine sunulacak.

12 Megapiksel + 16 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera kurulumu ile gelerek DxOMark’ta rekor kıracak olan Pixel 4, maalesef ki söylenene göre gücünü Snapdragon 855 Plus yerine düz 855’ten alacak. 6 GB RAM ile gelecek olan telefonlarda sırasıyla 2.800 mAh ve 3.700 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Türkiye’de yine satışa sunulmayacak olan bu modeller bakalım rakiplerin amiral gemisi modelleri gibi başarılara imza atabilecek mi?

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Google Google Pixel 4

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