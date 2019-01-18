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Google Pixel 4 nasıl olacak?

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 18.01.2019 10:48 | Son Güncelleme

Google’ın merakla beklenen telefonu Google Pixel 4’ün bugün tasarım çizimleri ortaya çıktı. Bu çizimlere göre; Google Pixel 4 tam ekran tasarımı ile gelecek gibi görünüyor.

Google Pixel 4 nasıl olacak?

Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modelleri ile umduğunu bulamamıştı. Sorunları her ne kadar güncellemeler ile çözse de satış rakamları beklendiği gibi gitmemişti. Premium anlayıştan çok uzak bir tasarıma sahip olan Pixel 3 modellerinden sonra gözler bu yılın Ekim ayında tanılacak olan Pixel 4’e çevrilmişti.

Henüz Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri ile ilgili teknik bilgi sızdırılmasa da, bugün telefonun tasarım çizimleri ortaya çıktı. Sızdırılan taslaklara göre; Google, Pixel 4 ile yine aynı tasarımı devam ettirecek gibi görünüyor. Pixel 4’ün çizimlerinde en dikkat çeken şey ise tam ekran tasarımı oluyor.

Ekranda kamera ve ahizenin olmaması, telefonun kızaklı bir yapıda olabileceğine bir işaret. Ancak bize göre Google bu topa girmeyip yine çok küçük de olsa ön kamera ve ahizeyi ekranın üst bölümüne ekleyecektir.

Google, Pixel 4 ile bir büyük hata daha yaparak parmak izi okuyucusunu hala fiziksel olarak telefonun arkasına yerleştirecek gibi görünüyor. Ekrana entegreli parmak izi okuyucularının yaygınlaştığı bu dönemde böyle bir hamle yapılması çok yanlış olacaktır.

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Google akıllı telefon

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