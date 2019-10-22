Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL DxOMark skoru belli oldu

Google Pixel 4 kamera performansı ile daha tanıtım etkinliğinde birçok kullanıcıyı kendisine hayran bırakmıştı. Özellikle Atmosferik fotoğraf çekimi ile diğer akıllı telefonlardan bir adım önde olduğunu kanıtlayan Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL, şimdi de çeşitli kamera testleri yaparak puanlama yapan DxOMark’ın test merkezine konuk oldu.

GOOGLE PİXEL 4 DXOMARK SIRALAMASINDA GERİDE KALDI



DxOMark’ın detaylı testlerine maruz kalan Google Pixel 4, yapılan incelemelerde beklentileri boşa çıkardı. Pixel 4, DxOMark sıralamasında rekabet içinde olduğu Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Huawei P30 Pro ve OnePlus 7 Pro gibi akıllı telefonların gerisinde kaldı.

Google Pixel 4 DxOMark’ta gündüz vakti yapılan fotoğraf çekimlerinde amiral gemisi olmanın hakkını verecek türden fotoğraflar çekmeyi başarırken, Google Kamera yazılımının en çok öne çıkan özelliği olan Gece çekimlerinde ise akıllı telefon diğer rakiplerine yaklaşamıyor. Google Pixel 4 DxOMark puanının detayları şöyle:

GOOGLE PİXEL 4 DXOMARK FOTOĞRAF SKORU



Pozlandırma: 95 Puan

Renk dağılımı: 88 puan

Otomatik odaklama: 99 puan

Doku: 70 puan

Gürültü: 70 puan

Detay: 74 puan

Gece çekimi: 56 puan

Yakın çekim: 81 puan

Bokeh etkisi: 60 puan

Toplam: 117 Puan