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Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL DxOMark skoru belli oldu

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Google’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı ve satışa sunduğu Android 10’lu akıllı telefonu Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL’ın DxOMark skoru belli oldu. Google’ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Google Pixel 4 DxOMark kamera skoru ile beklentileri boşa çıkardı.

Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL DxOMark skoru belli oldu

Google Pixel 4 kamera performansı ile daha tanıtım etkinliğinde birçok kullanıcıyı kendisine hayran bırakmıştı. Özellikle Atmosferik fotoğraf çekimi ile diğer akıllı telefonlardan bir adım önde olduğunu kanıtlayan Google Pixel 4 ve Google Pixel 4 XL, şimdi de çeşitli kamera testleri yaparak puanlama yapan DxOMark’ın test merkezine konuk oldu.

GOOGLE PİXEL 4 DXOMARK SIRALAMASINDA GERİDE KALDI

DxOMark’ın detaylı testlerine maruz kalan Google Pixel 4, yapılan incelemelerde beklentileri boşa çıkardı. Pixel 4, DxOMark sıralamasında rekabet içinde olduğu Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Huawei P30 Pro ve OnePlus 7 Pro gibi akıllı telefonların gerisinde kaldı.

Google Pixel 4 DxOMark’ta gündüz vakti yapılan fotoğraf çekimlerinde amiral gemisi olmanın hakkını verecek türden fotoğraflar çekmeyi başarırken, Google Kamera yazılımının en çok öne çıkan özelliği olan Gece çekimlerinde ise akıllı telefon diğer rakiplerine yaklaşamıyor. Google Pixel 4 DxOMark puanının detayları şöyle:

GOOGLE PİXEL 4 DXOMARK FOTOĞRAF SKORU

Pozlandırma: 95 Puan
Renk dağılımı: 88 puan
Otomatik odaklama: 99 puan
Doku: 70 puan
Gürültü: 70 puan
Detay: 74 puan
Gece çekimi: 56 puan
Yakın çekim: 81 puan
Bokeh etkisi: 60 puan
Toplam: 117 Puan

GOOGLE PİXEL 4 DXOMARK VİDEO SKORU

Pozlandırma: 87 puan
Renk dağılımı: 92 Puan
Otomatik odaklama: 95 puan
Doku: 61 puan
Ses: 86 puan
Detay: 90 puan
Görüntü sabitleme: 94 puan
Toplam: 101 puan

İŞTE GOOGLE PİXEL 4’ÜN DXOMARK PUANI

Yukarıda detaylarını sıraladığımız değerlendirme sonucunda Google Pixel 4 genel puanlandırmada DxOMark’tan 112 puan aldı. Google Pixel 4 bu puan ile DxOMark genel sıralamasında 8.sıraya yerleşti. Pixel 4’ün önünde ise birinci sırada Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, OnePlus 7 Pro ve Samsung Galaxy S10+ gibi akıllı telefonlar yer aldı.


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