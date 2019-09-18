Google Pixel 4 XL 5G Geekbench’te göründü!

Bildiğiniz gibi 2019’un başında 5G teknolojisini destekleyen telefonlar görmeye başlamıştı.

Galaxy S10 5G ile Samsung, Mi MIX 3 5G ile Xiaomi ve Mate 20 X (5G) ile Huawei bu alanda yeni modellerini sergilemişti.

Apple ise iPhone 11 modelleri ile maalesef ki 5G teknolojisine geçiş yapmamıştı. Daha emekleme aşamasında olan bir teknoloji için yatırım yapmayarak en mantıklı kararı veren Apple, şimdi de Google’ın gerisinde kalacak gibi görünüyor.

Geekbench’te görüntülenen Pixel 4 XL 5G modeli 8 GB RAM ile gelecek. Pixel 4 XL ise 6 GB RAM’den beslenecek. Tek çekirdek bölümünden 761 puan ve çoklu çekirdek bölümünden 2326 puan alan Pixel 4 XL 5G isminden baya söz ettirecek gibi görünüyor.

Son olarak Geekbench’in algoritmasında yapılan değişikler sonucu performans puanlarında 5.000 barajını bile aşmanın zorlaştığını belirtelim. Artık böyle daha mütevazi puanlara alışmamız gerekiyor.

Samsung en yakın rakibine eğlenceli göndermelerde bulundu



