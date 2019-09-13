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Google Play Pass sistemini çok yakında duyuracağını açıkladı

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TEKNOLOJİ  | 13.09.2019 08:25 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz WWDC 19 etkinliğinde Apple Arcade sistemini duyurmuş ve aylık abonelik sistemi ile kullanıcılarının buna üye olup yüzlerce oyuna sahip olabileceğini açıklamıştı.

Google Play Pass sistemini çok yakında duyuracağını açıkladı

Şimdi de buna benzer bir sistem Google cephesinden geldi. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Play Pass sistemi bugün Google tarafından açıklandı.

Google Play’in resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre; Play Pass sistemi çok yakında duyurulacak. Bu duyuru muhtemelen Ekim ayında düzenlenecek olan Google etkinliğinde olacak. Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri ile birlikte yeni servislerini duyuracak olan firma, abonelik sistemine resmen geçiş yapacak gibi görünüyor.

Abonelik sistemi sayesinde hem firmalar hem de kullanıcılar kazanıyor diyebiliriz. Apple Arcade, Netflix, Xbox Game Pass, PS Now, Play Pass, Apple TV+, Spotify, Apple Music ve Disney+ derken birçok abonelik servisi bulunuyor. Bunları seçmekte çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa aylık ödediğiniz fatura bir anda 150 TL seviyelerine çıkabilir.

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Google Play Pass Google

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