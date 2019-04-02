Google Plus kapanıyor!

Google, 2011 yılında karşımıza Google+ hizmeti ile çıkmıştı. İnternet devi o dönem başlayan sosyal medya akımına bir yerden başlamak istemişti. Bir çok yatırım ve reklamlar ile desteklenen Google+ hizmeti, firma ne yaptıysa maalesef ki tutmamıştı. Kullanıcı sayısı günden güne azalan Google+ için geçtiğimiz yıl kötü haber gelmişti.

Google, Google+ hizmetinin fişini 2019’un Nisan ayında çekeceğini ve bu tarihe kadar kullanıcıların verilerini indirmeleri gerektiğini açıklamıştı. Yarın takvimler 2 Nisan’ı gösterdiğinde artık Google+ tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Eğer Google+’ta verileriniz varsa indirmek için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor çünkü son gün bugün!

Google+ verileri nasıl indirilir?

Adım: Verilerinizi indirin sayfasına gidin. Oturum açmanız gerekebilir. Kullanılabilir Google+ verileriniz önceden seçilmiş olacaktır.

Adım: Sonraki seçeneğini tıklayın.

Adım: Bir dosya türü seçin.

Adım: Verilerinizi nasıl teslim alacağınızı seçin.

Adım: Arşiv oluştur‘u tıklayın.

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