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Google Plus kapanıyor!

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TEKNOLOJİ  | 02.04.2019 07:30 | Son Güncelleme

Google’ın bir dönem Facebook ve Twitter’a rakip olmak için geliştirdiği ama hüsran ile sonuçlanan Google Plus hizmetinin fişi çekiliyor. Google Plus verilerinizi indirmek için son gün bugün!

Google Plus kapanıyor!

Google, 2011 yılında karşımıza Google+ hizmeti ile çıkmıştı. İnternet devi o dönem başlayan sosyal medya akımına bir yerden başlamak istemişti. Bir çok yatırım ve reklamlar ile desteklenen Google+ hizmeti, firma ne yaptıysa maalesef ki tutmamıştı. Kullanıcı sayısı günden güne azalan Google+ için geçtiğimiz yıl kötü haber gelmişti.

Google, Google+ hizmetinin fişini 2019’un Nisan ayında çekeceğini ve bu tarihe kadar kullanıcıların verilerini indirmeleri gerektiğini açıklamıştı. Yarın takvimler 2 Nisan’ı gösterdiğinde artık Google+ tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Eğer Google+’ta verileriniz varsa indirmek için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor çünkü son gün bugün!

Google+ verileri nasıl indirilir?

Adım: Verilerinizi indirin sayfasına gidin. Oturum açmanız gerekebilir. Kullanılabilir Google+ verileriniz önceden seçilmiş olacaktır.
Adım: Sonraki seçeneğini tıklayın.

Adım: Bir dosya türü seçin.

Adım: Verilerinizi nasıl teslim alacağınızı seçin.

Adım: Arşiv oluştur‘u tıklayın.

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Anahtar Kelimeler:
Google facebook Twitter google plus

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