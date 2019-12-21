Google servislerinin neden çöktüğü ortaya çıktı

Google'dan yapılan açıklamaya göre Gmail, YouTube, Google Cloud vb. önemli hizmetlerin çökmesinin sebebi aynı anda birden fazla fiber kablonun kesilmesiymiş. Bulgaristan ağında yer alan birden çok fiber kablonun kesilmesi üzerine Google servisleri birçok ülkede ulaşılamaz hale gelmiş. Neyse ki Google, sorun yaşayan ülkeleri en yakındaki diğer noktalara yönlendirerek kısa sürede çözüme gitmişti.

Şimdiyse fiber kabloların nasıl kesildiği araştırılıyor. Firma, yakın zamanda tam bir rapor yayınlayacak.

Google’dan Türkiye’deki Android Desteğine Dair Açıklama Geldi!



