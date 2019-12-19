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Google soruşturmasında yeni gelişme! 5 Şubat'ta yapılacak

mustafa.saygin mustafa.saygin
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Google soruşturmasında yeni gelişme! 5 Şubat'ta yapılacak

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

GOOGLE SORUŞTURMASINDA SÖZLÜ SAVUNMA AŞAMASINA GELİNDİ

Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 27 Ocak mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Google rekabet kurumu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yandex'in derdi niye bizi gerdi anlamadım. Durduk yere Rus firması için Türk kullanıc7lar mağdur olacak. Allah aşkına birkere olsun kendi halkınızı düşünün be.
çokta umurlarin da
Rus lara ait Yandex firmasının yaptığına bak .Rus firmasının yaptığı şikayet sonucu Türkiyeye kesilen cezaya bak. İşin içinde iş var .
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