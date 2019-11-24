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Google Stadia ısınma sorunu ile gündemde

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Google’ın bulut tabanlı online oyun sistemi Google Stadia’nın testleri geçtiğimiz günlerde bitti ancak sorunları bitmedi. Google Stadia, şimdi de inanılmaz derecelere ulaşan ısınma sorunu ile gündeme oturdu.

Google Stadia ısınma sorunu ile gündemde

Google Stadia geçtiğimiz günlerde oyunseverlerin ve meraklılarının hizmetine açıldı. Oyun dünyasında bir devrime imza atan Google, servis hizmete açılır açılmaz birçok sorunla burun buruna geldi. Bu sorunlardan biri oyunlarda yaşanan ve oldukça can sıkan gecikmelerdi. Öyle ki Google Stadia kullanıcılarının söylediğine göre, yaşanan gecikmelerden dolayı Stadia’da oyun oynamak bir zevkten öte bir zulüm haline geliyordu. Bu hafta ise Google Stadia tarafında ‘sıcak’ bir sorun ortaya çıktı.

GOOGLE STADİA ISINMA SORUNLARI YAŞIYOR

CHIP Online’ın haberine göre, Google Stadia’nın Chromecast Ultra kiti oyun oynarken inanılmaz derecede ısınıyor ve ısı değeri çok yükseldiğinde cihaz, kendisini kapatmak zorunda kalıyor. Böylece oyun oynamak için cihazın soğumasını beklemek gerekiyor.

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CHROMECAST ULTRA AŞIRI YORULUNCA…

Google Stadia ısınma sorunu Reddit’te oldukça fazla kişinin şikayetçi olduğu bir konu. Tahminlere göre ise aşırı ısınmanın nedeni Stadia’nın anlık oyun akışı için Chromecast Ultra cihazını fazlaca yorması. Üzerinde de herhangi bir fan bulunmayan Chromecast Ultra, böylece ısıyı kendi içinde hapsediyor ve aniden çok yüksek ısı değerlerine ulaşıyor. Google’ın yetkililerine göre ise bu sorun oldukça ‘’normal’’.

‘‘GOOGLE STADİA’NIN ‘BİR MİKTAR’ ISINMASI NORMAL’’

Google’da çalışan bir topluluk yöneticisi sorunun doğruluğunu teyit ederken, cihazın ‘bir miktar’ ısınabileceğini ve bunun normal olduğunu söyledi. Ancak Reddit’e yazılan şikayetlere bakılırsa yaşanan ısınma sorunu hiç de bir miktar ile açıklanacak bir sorun değil. Zira insanlar Google Stadia’nın en temel özelliği olan oyun oynama özelliğini bu ısınma sorunundan dolayı kullanamıyorlar. Anlaşılan o ki Google’ın Stadia’ya bir güncelleme yapması şart.


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Anahtar Kelimeler:
Google Google Stadia Reddit oyun

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