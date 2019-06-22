Google yeni bir özelliği yayına aldı

Özellikle Web tasarımcılarının veya SEO konusunda çalışan profesyonellerin arama sonuçlarını sık sık iş süreçlerinde paylaşmak zorunda kalması veya sıradan kullanıcıların sosyal medyada buldukları “garip” sonuçları paylaşmak istemesi, paylaşma butonunu anlamlı hale getirecek gibi görünüyor.
Android uygulamasında Beta aşamasında olan özelliğin, final versiyona ne zaman aktarılacağı ise henüz bilinmiyor.
İnternet devinin yeni paylaşım özelliğini Android uygulamasında devreye alırse bu kez iOS uygulaması için test sürecinin başlayacağı tahmin ediliyor. Şu anda iOS uygulamasında bu özelliğe dair herhttps://donanimgunlugu.com/stranger-things-3-sezon-fragmani-yayinlandi-213573hangi bir işaret bulunmuyor.
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Karar verildi
Törende İstiklal Marşı krizi! Görevliler müdahale etti
Ünlü çiftten akılalmaz istek! Bir anda 3 bin takipçi kaybettiler
Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Uzmanlar uyarıyor: Bir anda öldürüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum