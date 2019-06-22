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Google yeni bir özelliği yayına aldı

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TEKNOLOJİ  | 22.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Google’ın Android uygulamasında Beta aşamasında olan yeni özellikle kullanıcılar, yaptıkları aramaları, başka kullanıcılarla paylaşabilecek. Böylece aynı arama sonucu sayfasını incelemeyi mümkün kılacaklar.

Google yeni bir özelliği yayına aldı

Özellikle Web tasarımcılarının veya SEO konusunda çalışan profesyonellerin arama sonuçlarını sık sık iş süreçlerinde paylaşmak zorunda kalması veya sıradan kullanıcıların sosyal medyada buldukları “garip” sonuçları paylaşmak istemesi, paylaşma butonunu anlamlı hale getirecek gibi görünüyor.

Android uygulamasında Beta aşamasında olan özelliğin, final versiyona ne zaman aktarılacağı ise henüz bilinmiyor.

İnternet devinin yeni paylaşım özelliğini Android uygulamasında devreye alırse bu kez iOS uygulaması için test sürecinin başlayacağı tahmin ediliyor. Şu anda iOS uygulamasında bu özelliğe dair herhttps://donanimgunlugu.com/stranger-things-3-sezon-fragmani-yayinlandi-213573hangi bir işaret bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google android

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