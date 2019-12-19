Google, Youtube ve Gmail çökünce sosyal medya coştu!

ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerine Türkiye'den erişim sorunu yaşanıyor. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamıyor. Google’ın YouTube, Gmail ve Drive gibi servislerinde de sorun yaşandığı bildiriliyor. Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden “downdetector.com” internet sitesinde yer alan verilere göre, Google ve Google’a bağlı servisler Türkiye’de hizmet veremiyor. Türkiye’nin dışında Yunanistan ve Bulgaristan’ın da aralarında olduğu Doğu Avrupa bölgesinde de yoğun erişim sorunu yaşanıyor. Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre’nin aralarında olduğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde ise kısmi sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre, Asya’daki bazı ülkelerde de kısmi erişim sorunu yaşanıyor. Söz konusu sorunun kaynağı henüz belirlenmiş değil. Google’ın kısa süre içinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasındaki yavaşlıkla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapılması beklenirken Downdetector’da yer alan verilere göre Google’da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu. Benzer şikâyetlerin Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan’dan da geldiği de bildirildi.
Ulaşılan bilgilere göre meydana gelen problem global kaynaklı bir sorun olarak belirlendi. Problemin kaynağına ulaşmak için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bazı kullanıcıların VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google’a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebildiği de gelen bilgiler arasında.
Sorunun, internet altyapısından veya DDoS benzeri bir siber saldırıdan değil, doğrudan Google sunucularından kaynaklandığı gözleniyor. Bulgaristan üzerindeki sunucularda yoğunlaşan sorun, Türkiye’nin internete çıkış noktalarından biri Bulgaristan olduğu için en çok Türkiye’de hissedildi.
Hal böyle olunca Google ve ilgili servislere erişim sağlayamayan insanlar, çözümü sosyal medyada goygoy yapmakta buldu. Google ve bağlı servislerin devre dışı kalması sosyal medyada gündem oldu. İşte bu konuyla ilgili atılan en komik tweetler...
#Yandex #Google çöktüğünü için gelen kullanıcıları karşılıyor... pic.twitter.com/U3pew0A5Ex— no context Şehir Üniversite (@NoSehir) December 19, 2019
#Google'ye kayyum atansın.— Oliver Queen ᴳˢ (@greenarrowtr) December 19, 2019
Sevim koş Google ye erisilmiyor .????????#Google pic.twitter.com/YpTa3xuz9Z— Renas (@renas_botann) December 19, 2019
Google, Gmail ve YouTube’a erişemeyenler anlık— Velev ki Sarafyan (@VelevkiSS) December 19, 2019
#Google pic.twitter.com/43DRCcBlIr
Anlık youtuberler. #Google #YouTube pic.twitter.com/0brmsg7cmW— furkan (@ffrrkknnkrts) December 19, 2019
#Google çöktü mü diye merak edip google dan arama yapanlar temsili pic.twitter.com/C5qPhebftn— RitualmoonLord (@ritualmoon_06) December 19, 2019
Bende sorun internette diye seyettim zaten operatörede bağlanamadım ???? açmadılar ya la telefonu. Meğersem çökmüşüz ülkecek ???? #Google #youtube #Gmail— CEYDA???????? (@prensannesiyim) December 19, 2019
Ben internete bağlıyım zaten aptal sen çöktün #Google pic.twitter.com/DSHFLvER1H— Yıkılmadı Ama Ayakta Da Değil ???? (@zehra_dly) December 19, 2019
Lütfen YouTube’a erişim kapatılmasın çok amin #Google— Lara Dilara diil (@Lara_Escolyaa) December 19, 2019
Ne demek #Google— Kdrye_eymen (@kadriye_eymen) December 19, 2019
çöktü.. pic.twitter.com/5kAPOMYXcS
#Google An itibariyle yandex pic.twitter.com/b9Ngee6Wu3— y&k (@Albatr40) December 19, 2019
Mail atmaya çalışıyorum #Google pic.twitter.com/rewXDCFlEh— Birmingham Gençlik Kolları (@BeyLoco) December 19, 2019
Anlık google ????????#Google pic.twitter.com/I6YTkDpmH7— SERKAN ¹⁹⁰⁷ (@srknt_1907) December 19, 2019
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