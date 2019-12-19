Google, Youtube ve Gmail çökünce sosyal medya coştu!

ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerine Türkiye'den erişim sorunu yaşanıyor. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamıyor. Google’ın YouTube, Gmail ve Drive gibi servislerinde de sorun yaşandığı bildiriliyor. Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden “downdetector.com” internet sitesinde yer alan verilere göre, Google ve Google’a bağlı servisler Türkiye’de hizmet veremiyor. Türkiye’nin dışında Yunanistan ve Bulgaristan’ın da aralarında olduğu Doğu Avrupa bölgesinde de yoğun erişim sorunu yaşanıyor. Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre’nin aralarında olduğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde ise kısmi sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre, Asya’daki bazı ülkelerde de kısmi erişim sorunu yaşanıyor. Söz konusu sorunun kaynağı henüz belirlenmiş değil. Google’ın kısa süre içinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

SORUNDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER TÜRKİYE ve JAPONYA OLDU

Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasındaki yavaşlıkla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapılması beklenirken Downdetector’da yer alan verilere göre Google’da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu. Benzer şikâyetlerin Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan’dan da geldiği de bildirildi.

Ulaşılan bilgilere göre meydana gelen problem global kaynaklı bir sorun olarak belirlendi. Problemin kaynağına ulaşmak için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bazı kullanıcıların VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google’a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebildiği de gelen bilgiler arasında.