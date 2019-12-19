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Google, Youtube ve Gmail çökünce sosyal medya coştu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Google, Youtube ve Gmail çöktü. Erişim sorununun en yoğun yaşandığı ülkeler arasında yer alan Türkiye’de bu durum da mizahşörlerin elinden kurtulamadı. İşte Google, Youtube ve Gmail'in çökmesiyle ilgili Twitter'da atılan komik tweetler...

Google, Youtube ve Gmail çökünce sosyal medya coştu!

ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerine Türkiye'den erişim sorunu yaşanıyor. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamıyor. Google’ın YouTube, Gmail ve Drive gibi servislerinde de sorun yaşandığı bildiriliyor. Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden “downdetector.com” internet sitesinde yer alan verilere göre, Google ve Google’a bağlı servisler Türkiye’de hizmet veremiyor. Türkiye’nin dışında Yunanistan ve Bulgaristan’ın da aralarında olduğu Doğu Avrupa bölgesinde de yoğun erişim sorunu yaşanıyor. Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre’nin aralarında olduğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde ise kısmi sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre, Asya’daki bazı ülkelerde de kısmi erişim sorunu yaşanıyor. Söz konusu sorunun kaynağı henüz belirlenmiş değil. Google’ın kısa süre içinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

SORUNDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER TÜRKİYE ve JAPONYA OLDU

Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. Youtube, Gmail, Google Analytics ve arama sayfasındaki yavaşlıkla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapılması beklenirken Downdetector’da yer alan verilere göre Google’da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu. Benzer şikâyetlerin Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Yunanistan’dan da geldiği de bildirildi.
Ulaşılan bilgilere göre meydana gelen problem global kaynaklı bir sorun olarak belirlendi. Problemin kaynağına ulaşmak için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bazı kullanıcıların VPN ile diğer ülkeler üzerinden Google’a ve hizmetlerine sorunsuz olarak erişebildiği de gelen bilgiler arasında.

SORUN GOOGLE SUNUCULARINDAN KAYNAKLANIYOR

Sorunun, internet altyapısından veya DDoS benzeri bir siber saldırıdan değil, doğrudan Google sunucularından kaynaklandığı gözleniyor. Bulgaristan üzerindeki sunucularda yoğunlaşan sorun, Türkiye’nin internete çıkış noktalarından biri Bulgaristan olduğu için en çok Türkiye’de hissedildi.
Hal böyle olunca Google ve ilgili servislere erişim sağlayamayan insanlar, çözümü sosyal medyada goygoy yapmakta buldu. Google ve bağlı servislerin devre dışı kalması sosyal medyada gündem oldu. İşte bu konuyla ilgili atılan en komik tweetler...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Anca Goy Goy yaparsınız zaten tıpkı deprem olunca olduğu gibi... Anlık çözüm olarak yorum yapan; dönerci, kebapçı, dünyadan bir haber mavi-beyaz yakalı, ukala haberci , gizli işsiz vs olan bir ülke kitlesinden ne beklenir ki? Ha uzay boşluğu ha bu kitle hiçbir fark yok.
bende çökme olmadı
Yok ama en büyük tuhaflık dnsleri yandex'in dnsleri ile değiştirince Google hizmetleri çalışmaya başladı. Google'ın en büyük sıkıntısı bu bence. kendi dnslerinin erişemediği hizmetlere yandex dnsleri erişti. :)
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