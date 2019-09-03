Gör de inanma! İşte o mükemmel fotoğrafların hilesi

Sosyal medyada yaşanan hayatın gerçek hayat olmadığını az çok farkındasınızdır herhalde. İnsanlar, yaşamadıkları bir hayatı yaşıyormuş gibi sunma konusunda yıllar geçtikçe uzmanlaştılar. Hatta “influencer” dediğimiz kişiler profesyonel ekipler kurarak sosyal medyada bambaşka bir dünya yaratıyorlar. Ancak herkesin böyle bir imkanı yok, pahalı ekipmanlar, profesyonel çalışanlar herkes için mümkün değil. İşte bu noktada devreye yaratıcılık giriyor ve ortaya görünen ile görünmeyen arasındaki ince çizgide fotoğraflar çıkıyor. Belki bu ipuçları ile Instagram'da siz de etkileyici bir o kadar da kandırmacalı fotoğraflar çekebilirsiniz.

1. Doğayla iç içe olmak için dağlara, ovalara gitmeye ne gerek var? Yok mu apartmanın önünde bi yeşillik?

2. Dikkat! Kuşlu fotoğraflar risklidir elinizi çabuk tutun.

3. Sevgilim yok diye üzülmeyin, evcil hayvan yok mu evde? Arkadaşınızın hayvanı da olur, bir fotoğraf çektirip geri verirsiniz.

4. Arkadaşlarınızın da yardımıyla geceyi gündüz yapmanız mümkün.

5. Sırf iki dakika fotoğraf çektireceksiniz diye niye rahatlığınızdan ödün verecekmişsiniz?

6. Fotoğrafta bazı şeyler belli olmaz, illaki yemek zorunda mısınız?

7. Bunu artık öğrenmiş olmanız gerekiyor, olmayan sevgiliyi varmış gibi göstermek.

8. Filtreyi eklemekten korkmayın!

9. Arkadaşlarla teras keyfi… İkea, Koçtaş, Tekzen gibi mağazalara giderseniz fotoğraf stoku yapmayı sakın ihmal etmeyin.

10. Açı ve duruş önemlidir, bunu aklınızdan asla çıkarmayın.

11. Uçaktan fotoğraf atmak için illaki uçağa binmeniz gerekmiyor.

12. Elinizin altında bilgisayar varsa yapacaklarınızın sınırı yok, istediğiniz tabloyu çizebilir…

13. İstediğiniz yere tatile gidebilir…

14. İstediğiniz konseri canlı izleyebilirsiniz.

15. Perspektif konusu önemli!

16. Bu genç yaşta Allah nasip etti ilk evimizi aldık… Takipçilerinizi evinize davet edecek değilsiniz ya?

17. Tatil fotoğrafı çekimlerini kısa tutmak önemli, üşütüp hasta olmayı kimse istemez.

18. Ve gördüğünüz hiçbir fırsatı kaçırmayın, bir su birikintisinde tablo gibi fotoğraf çektirmek mümkün, yeter ki hayal edin.





