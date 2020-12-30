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Gördüğünüzde iştahınızı kapatacak ve asla yemek istemeyeceğiniz pastalar!

Seray Üstün Seray Üstün 30.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Gördüğünüzde iştahınızı kapatacak ve asla yemek istemeyeceğiniz pastalar!

Sizleri Katherine Dey ve sanat harikası pastalarıyla tanıştırmak istiyoruz. Ancak baştan uyarmamız gerekir ki bu pastalar sanılanın aksine oldukça değişik. Dey’in yaptığı pastalar iştah açmak yerine tam tersine insanda yeme isteği uyandırmıyor. Pastaların temasını ise organlar, hayvanlar ve insan parçaları oluşturuyor. İşte Katherine Dey’in korku filmlerinden fırlamış pastaları...

Birkaç yıl öncesinde pasta yapmaya başlayan Dey, sıradan olmak istememiş ve hobisini bambaşka bir alana yönlendirmiş. Yeteneğini yaratıcılık ile birleştiren Dey’in pastaları görene “Yemesek de olur” hissi uyandırıyor. İşte birbirindne ilginç görsellere sahip o pastalar...

Hemşire olarak New York yakınlarında bir hastanede çalışan Dey, pastalarında organları oldukça gerçekçi bir şekilde konu edinmeyi başarmış. Dey’in ilk pastasının konusunu beyin oluşurken kalp de bu hobiden nasibini almış.

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Katherine’nın pastalarında hastanede yaşadığı olaylar ve tıbbi müdahalelerde yer aldı. Makattan ateş ölçmeyi tasvir eden bir pasta ne kadar iştahınızı açar biliyoruz ama Dey bunun betimlemesi de yapmış.

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Ünlü hemşirenin pastalarını görenler büyük bir ikilem yaşıyor. Görenlerin bir bölümü hayran kalırken bir bölümü ise iğreniyor. Siz hangi kısımda yer alıyorsunuz?

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Dey’in günlük hayatında yaşadığı bütün olaylar pastalarının teması için ilham kaynağı oluyor. Kenenin yaptığı bu görseli pasta olarak yapmak kimin aklına gelir ki?

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Pastalarının konusuyla dikkatleri üzerine çeken Dey, yarattığı keklerin görselini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınladığı videolarla bir anda popülerleşen Dey, sanatından ve pastalarından çok memnun olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.

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Kaynak: Vice


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