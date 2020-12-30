Gördüğünüzde iştahınızı kapatacak ve asla yemek istemeyeceğiniz pastalar!

Birkaç yıl öncesinde pasta yapmaya başlayan Dey, sıradan olmak istememiş ve hobisini bambaşka bir alana yönlendirmiş. Yeteneğini yaratıcılık ile birleştiren Dey’in pastaları görene “Yemesek de olur” hissi uyandırıyor. İşte birbirindne ilginç görsellere sahip o pastalar...

Hemşire olarak New York yakınlarında bir hastanede çalışan Dey, pastalarında organları oldukça gerçekçi bir şekilde konu edinmeyi başarmış. Dey’in ilk pastasının konusunu beyin oluşurken kalp de bu hobiden nasibini almış.

Katherine’nın pastalarında hastanede yaşadığı olaylar ve tıbbi müdahalelerde yer aldı. Makattan ateş ölçmeyi tasvir eden bir pasta ne kadar iştahınızı açar biliyoruz ama Dey bunun betimlemesi de yapmış.

Ünlü hemşirenin pastalarını görenler büyük bir ikilem yaşıyor. Görenlerin bir bölümü hayran kalırken bir bölümü ise iğreniyor. Siz hangi kısımda yer alıyorsunuz?

Dey’in günlük hayatında yaşadığı bütün olaylar pastalarının teması için ilham kaynağı oluyor. Kenenin yaptığı bu görseli pasta olarak yapmak kimin aklına gelir ki?