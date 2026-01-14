Gördükten sonra hayatı değişti: Mesleğini bile bıraktı! “Açık mavi tenli ve saçsızdı"

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan Lily Nova, Covid kapanmaları sırasında başlayan bir hobinin hayatını tamamen değiştirdiğini öne sürdü. Astrofotoğrafçılıkla ilgilenmeye başlayan Nova, Kasım 2021’de ilk UFO’yu gördüğünü iddia etti.

“GÖKYÜZÜNDE PARLAYAN BİR IŞIKLA GÖZ GÖZE GELDİM”

Lily Nova’ya göre ilk karşılaşma oldukça sarsıcıydı. Gece dışarı çıktığında mahallenin üzerinde duran parlak bir ışık fark ettiğini söyleyen Nova, kısa süre sonra ikinci bir aracın çok daha yakına geldiğini iddia etti. Üçgen şekilli olduğunu öne sürdüğü cisimlerin, “normal bir uçak olmadığını göstermek için manevralar yaptığını” savundu.

“GÜZEL BİR UZAYLI KIZ GÖRDÜM”

Nova, zamanla bu karşılaşmaların sıradan hale geldiğini söyledi. İddiasına göre sadece UFO’lar değil, uzaylı varlıklar da görmeye başladı. Birini “açık mavi tenli, saçsız ve gri bir tulum giyen çok güzel bir kız” olarak tarif eden Nova, arkasında benzer şekilde giyinmiş başka varlıklar da gördüğünü öne sürdü.

TELEPATİ İDDİASI

Lily Nova, bazı varlıkların kendisiyle telepati yoluyla iletişim kurduğunu düşündüğünü söyledi. “Bana görüntüler gönderiyorlar. Sanırım beni yavaş yavaş alıştırıyorlar” diyen Nova, ani bir temasın insanlar için şok edici olacağını savundu.

MESLEĞİNİ BIRAKTI

Yaşadıklarının ardından beslenme uzmanı olarak yaptığı işi bıraktığını belirten Nova, tüm zamanını UFO ve uzaylı araştırmalarına ayırdığını söyledi. “İlk başta korkuyordum ama zamanla bu his yerini huzur ve mutluluğa bıraktı” ifadelerini kullandı.