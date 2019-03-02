Gören inanamadı! Bebeği kucağındayken direk dansı yaptı, sosyal medyayı salladı

Ruzenka Kunstyrova isimli genç kadın, profesyonel bir direk dansçısı.

Ruzenka, anne olmadan önce gerçekleştirdiği bir dans performansını, anne olduktan sonra da denemeye karar verdi.

Anne olduktan sonra, kariyerinde daha başarılı olduğunu düşünüyordu

Bu düşünceyle kızı Lara'yı kucağına aldı ve direk dansı yapmaya başladı.

Ayrıca Ruzenka, anneliğin kendisini daha özgüvenli ve kadınsı hissettirdiğini düşünüyor.

Genç kadın, kariyer ve çocuk kavramlarının sanıldığı kadar korkunç bir ikili olmadığına da değindi.



