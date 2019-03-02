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Gören inanamadı! Bebeği kucağındayken direk dansı yaptı, sosyal medyayı salladı

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YAŞAM  | 02.03.2019 08:29 | Son Güncelleme

Profesyonel direk dansçısı Ruzenka Kunstyrová, bebeği kucağındayken direk dansı yaptı. Kişisel Instagram hesabından o anları paylaşan Kunstyrová, anne olmanın kariyerini olumsuz anlamda etkilemediğini belirtti. 30 yaşındaki dansçının, paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Ruzenka Kunstyrova isimli genç kadın, profesyonel bir direk dansçısı.

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Ruzenka, anne olmadan önce gerçekleştirdiği bir dans performansını, anne olduktan sonra da denemeye karar verdi.

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Anne olduktan sonra, kariyerinde daha başarılı olduğunu düşünüyordu

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Bu düşünceyle kızı Lara'yı kucağına aldı ve direk dansı yapmaya başladı.

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Ayrıca Ruzenka, anneliğin kendisini daha özgüvenli ve kadınsı hissettirdiğini düşünüyor.

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Genç kadın, kariyer ve çocuk kavramlarının sanıldığı kadar korkunç bir ikili olmadığına da değindi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek direk dansı Ruzenka Kunstyrová instagram

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