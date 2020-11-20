Gören şaştı kaldı! Lady Gaga ve Brad Pitt Bullet Train filminde

Oyunculuktaki başarısını kanıtlayan Layd Gaga, Brad Pitt’in başrolünü üstlendiği aksiyon-gerilim türündeki Bullet Train filminin kadrosuna katıldı. Maria Beetle'ın kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor.

BULLET TRAIN KONUSU

Kotaro Isaka‘nın Maria Beetle isimli romanından uyarlanan Bullet Train, Tokyo'dan Morioka'ya giden bir trende yaşananları konu ediniyordu. Trende Japon yeraltı dünyasının mafyaları tek bir trende buluşuyor. Yaklaşık olarak 3 saat süren yolculukta tehlikeli suçlular birbirleriyle sürekli olarak çatışmaya girerler. Tren varması gereken istasyona ulaştığında kimin sağ çıkacağı ise büyük bir merak konusu olacaktır.

Brad Pitt’in başrolünde yer alacağı Bullet Train filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Michael Shannon, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry ve Andrew Koji yer alacak.



