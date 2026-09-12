Görenler çiğ et sanıyor ama ağaçlarda yetişiyor!

İngiltere'deki ormanlık alanlarda rastlanabilen beefsteak mantarı, görünümü nedeniyle adeta bir et parçasını andırıyor. Özellikle salgıladığı kırmızı sıvı, uzaktan bakıldığında kan izlenimi yaratabiliyor.

Ancak bu sıra dışı mantar ve ormanlarda yaşayan diğer birçok türün doğal yaşam alanlarının geleceği konusunda endişeler bulunuyor.

GÖRÜNTÜSÜ ÜRKÜTÜCÜ AMA ZEHİRLİ DEĞİL

Ürkütücü görüntüsünün aksine beefsteak mantarı zehirli türler arasında gösterilmiyor ve yenilebilir bir mantar olarak kabul ediliyor. Ancak görünüşünün çağrıştırdığı kadar iştah açıcı bir tada sahip olmadığı belirtiliyor.

Woodland Trust'a göre mantarın belirgin biçimde ekşi ve asidik bir tadı, aynı zamanda lastiksi bir dokusu bulunuyor. Genç örneklerinin çok ince dilimlenerek çiğ tüketilebildiği, pişirilecekse sert dokusunun yumuşaması için uzun süre pişirilmesinin gerekebildiği aktarılıyor.

Ancak doğada bulunan bir mantarın yalnızca görüntüsüne bakılarak tüketilmesi önerilmiyor. Zehirli mantarlarla yapılabilecek yanlış teşhis ciddi sonuçlara yol açabileceğinden, türünden kesin olarak emin olunmayan hiçbir yabani mantarın yenmemesi gerekiyor. Woodland Trust da yabani mantarların teşhisinin zor olabileceğini belirterek, kimliğinden kesin olarak emin olunmayan mantarların tüketilmemesi konusunda uyarıyor.

AĞACI ÇÜRÜTÜYOR AMA ODUNUNU DEĞERLİ HALE GETİRİYOR

Bu mantar meşe ağacında kahverengi çürüklüğe neden oluyor. Bunun sonucunda ağacın odunu zengin, kahverengimsi bir renk kazanabiliyor ve ortaya çıkan “brown oak” adı verilen odun mobilya üreticileri tarafından özellikle değerli kabul ediliyor.

ORMANLARIN SADECE YÜZDE 7'Sİ İYİ EKOLOJİK DURUMDA

İngiltere'deki ormanların yalnızca yüzde 7'si iyi ekolojik durumda bulunuyor. Ormanların ve buralarda yaşayan canlıların durumundaki gerileme, doğal yaşamın korunmasına yönelik çağrıları da beraberinde getiriyor.

Woodland Trust koruma danışmanı Alastair Hotchkiss, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik krizinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğine dikkat çekerek doğal alanların korunması ve eski haline getirilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

"BU TÜRLER BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI"

Ormanlarda yaşayan sıra dışı canlıların henüz keşfedilecek çok sayıda hikaye barındırdığını vurgulayan Hotchkiss, ele alınan 10 türün orman ekosistemlerindeki çeşitliliğin yalnızca küçük bir bölümünü temsil ettiğini belirtti.

Her türün doğada bir görevi olduğunu ifade eden Hotchkiss, hala öğrenilecek çok şey bulunduğuna dikkat çekerek bu canlıların kaybedilmemesi için mümkün olan çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.