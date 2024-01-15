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    4. Görenler gözlerine inanamadı: Dondurucu havaya aldırış etmeden sokaklarda çırılçıplak gezdi!

    Görenler gözlerine inanamadı: Dondurucu havaya aldırış etmeden sokaklarda çırılçıplak gezdi!

    15.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Birmingham şehrinde bir adam çırılçıplak bir şekilde sokaklarda gezindi. Dondurucu havaya aldırış etmeden yürüyen adamın o anları çevredekilerin şaşkın bakışları eşliğinde kayıt altına alındı.

    Birmingham'daki Alcester Yolu'nda kimliği belirlenemeyen bir adam çıplak bir şekilde sokaklarda gezindi. 3 derecelik hava sıcaklığının ölçüldüğü Birmingham'da çıplak bir şekilde gezen adamın o görüntüleri ülkede gündem oldu.

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    İngiltere çıplak birmingham
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