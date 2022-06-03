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  4. Görenler gözlerine inanamadı! Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı

Görenler gözlerine inanamadı! Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı

03.06.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde fırtınanın uçurduğu güneş enerjisi paneli bir evin çatısına ok gibi saplandı. Çatıdaki durumu gören mahalle sakinleri gözlerine inanamadı.

Görenler gözlerine inanamadı! Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar fırtınaya dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok yerde ağaç devrilmeleri yaşanırken, bazı evlerin çatılarında da hasar meydana geldi. Fırtınanın şiddetini gözler önüne seren ise bir evin çatısına saplanan güneş enerjisi paneli oldu.

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Zeybek Mahallesi 1547 sokak üzerinde yer alan iki katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisi paneli fırtınanın şiddetine dayanamayıp, aynı sokakta boş durumda bulunan tek katlı evin çatısına ok gibi saplandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çatıya saplanan paneli çıkararak yere indirdi. Mahalle sakinleri çatıya saplanan güneş enerjisine bakıp, şaşkınlıklarını gizleyemezken, olayda herhangi bir yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.

(İHA)

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