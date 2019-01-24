Görenler hayret ediyor! Felçli kuzunun süt annesi bir köpek

Bursa'nın İznik ilçesinde sokak hayvanlarına barınak açan Fatma Şeren, felçli doğan kuzu yavrusuna bebek gibi bakıyor.

Felçli kuzunun, süt annesi köpek!

Çiçekli köyü yakınlarında 2 bin 700 metre kare alana kurduğu hayvan barınağında 85 sahipsiz sokak köpeğine bakan hayvansever Fatma Şeren, bir ay önce felçli doğan kuzuyu sahiplendi.

BEBEK GİBİ BAKILIYOR Bir bebek gibi bakılan Yıldız, üzerine battaniye serilip başını yastığa koyup uyuyor.

BEBEK GİBİ BAKILIYOR Yıldız'ın beslenmesi için inanılması güç bir olay yaşandı.

SOSİS İSİMLİ KÖPEK SÜT ANNESİ İki yıl önce iki kedi yavrusunu emziren Sosis isimli köpek, kuzuyu da sahiplendi. Felçli kuzu acıktığında Sosis'i emiyor.

SÜRÜ SAHİBİ BİR HAFTA BAKABİLDİ Fatma Şeren, "Yurt dışından destekli kredi ile sürü alanlar var. Yıldız o sürüde doğan bir kuzu. Sürü sahibi felçli doğan bu kuzuya bir hafta bakabildi.

BACAK LİFLERİ TERS ÇALIŞIYOR Daha sonra da bana getirdiler. Kliniğe yolladım. Yıldız'ın dört bacağının eklemlerinde bir gariplik var. Yani bacak lifleri ters çalışıyor.