TREND

Görenler hayret ediyor! Felçli kuzunun süt annesi bir köpek

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde sokak hayvanlarına barınak açan Fatma Şeren, felçli doğan kuzu yavrusuna bebek gibi bakıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde sokak hayvanlarına barınak açan Fatma Şeren, felçli doğan kuzu yavrusuna bebek gibi bakıyor.

Felçli kuzunun, süt annesi köpek!

Çiçekli köyü yakınlarında 2 bin 700 metre kare alana kurduğu hayvan barınağında 85 sahipsiz sokak köpeğine bakan hayvansever Fatma Şeren, bir ay önce felçli doğan kuzuyu sahiplendi.

BEBEK GİBİ BAKILIYOR

BEBEK GİBİ BAKILIYOR
Bir bebek gibi bakılan Yıldız, üzerine battaniye serilip başını yastığa koyup uyuyor.

BEBEK GİBİ BAKILIYOR

BEBEK GİBİ BAKILIYOR
Yıldız'ın beslenmesi için inanılması güç bir olay yaşandı.

SOSİS İSİMLİ KÖPEK SÜT ANNESİ

SOSİS İSİMLİ KÖPEK SÜT ANNESİ
İki yıl önce iki kedi yavrusunu emziren Sosis isimli köpek, kuzuyu da sahiplendi. Felçli kuzu acıktığında Sosis'i emiyor.

SÜRÜ SAHİBİ BİR HAFTA BAKABİLDİ

SÜRÜ SAHİBİ BİR HAFTA BAKABİLDİ
Fatma Şeren, "Yurt dışından destekli kredi ile sürü alanlar var. Yıldız o sürüde doğan bir kuzu. Sürü sahibi felçli doğan bu kuzuya bir hafta bakabildi.

BACAK LİFLERİ TERS ÇALIŞIYOR

BACAK LİFLERİ TERS ÇALIŞIYOR
Daha sonra da bana getirdiler. Kliniğe yolladım. Yıldız'ın dört bacağının eklemlerinde bir gariplik var. Yani bacak lifleri ters çalışıyor.

YÜRÜME İHTİMALİ YÜZDE 50

YÜRÜME İHTİMALİ YÜZDE 50
Ameliyat etseniz de yüzde 50 yürüme ihtimali var. Uzun bir zaman alsa da uğraşacağım. Çünkü bu şekilde felçli olan köpekleri yürüttüm. Tedavisine başladık. Şu anda aparat ve vitamin desteği ile biraz yürüyebiliyor. Ümit vermediler, ama biz ümitliyiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde yürüyecek" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek kuzu felç bursa iznik

En Çok Okunan Trend Haberler

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Restoranda skandal görüntü!

Restoranda skandal görüntü!

Evdeki tehlikeye dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz

Evdeki tehlikeye dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emiliano Sala'nın pilotu son uçuşundan önce: Biraz paslanmışım

Emiliano Sala'nın pilotu son uçuşundan önce: Biraz paslanmışım

Trenle fotoğraf çeken adam neye uğradığını şaşırdı

Neye uğradığını şaşırdı!

Bilim insanları, yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfetti

Yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfetti

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Denizaltıya yunuslar eşlik etti

Denizaltıya yunuslar eşlik etti

Kıl payı kurtuluş kamerada

Kıl payı kurtuluş kamerada

Öfkeli boğa ortalığı birbirine kattı

Caddede yürüyen kadın dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.