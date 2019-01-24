Görenler hayret ediyor! Felçli kuzunun süt annesi bir köpek

Bursa'nın İznik ilçesinde sokak hayvanlarına barınak açan Fatma Şeren, felçli doğan kuzu yavrusuna bebek gibi bakıyor.
Felçli kuzunun, süt annesi köpek!
Çiçekli köyü yakınlarında 2 bin 700 metre kare alana kurduğu hayvan barınağında 85 sahipsiz sokak köpeğine bakan hayvansever Fatma Şeren, bir ay önce felçli doğan kuzuyu sahiplendi.
BEBEK GİBİ BAKILIYOR
Bir bebek gibi bakılan Yıldız, üzerine battaniye serilip başını yastığa koyup uyuyor.
BEBEK GİBİ BAKILIYOR
Yıldız'ın beslenmesi için inanılması güç bir olay yaşandı.
SOSİS İSİMLİ KÖPEK SÜT ANNESİ
İki yıl önce iki kedi yavrusunu emziren Sosis isimli köpek, kuzuyu da sahiplendi. Felçli kuzu acıktığında Sosis'i emiyor.
SÜRÜ SAHİBİ BİR HAFTA BAKABİLDİ
Fatma Şeren, "Yurt dışından destekli kredi ile sürü alanlar var. Yıldız o sürüde doğan bir kuzu. Sürü sahibi felçli doğan bu kuzuya bir hafta bakabildi.
BACAK LİFLERİ TERS ÇALIŞIYOR
Daha sonra da bana getirdiler. Kliniğe yolladım. Yıldız'ın dört bacağının eklemlerinde bir gariplik var. Yani bacak lifleri ters çalışıyor.
YÜRÜME İHTİMALİ YÜZDE 50
Ameliyat etseniz de yüzde 50 yürüme ihtimali var. Uzun bir zaman alsa da uğraşacağım. Çünkü bu şekilde felçli olan köpekleri yürüttüm. Tedavisine başladık. Şu anda aparat ve vitamin desteği ile biraz yürüyebiliyor. Ümit vermediler, ama biz ümitliyiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde yürüyecek" dedi.
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