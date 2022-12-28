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Görenler hayret etti! Tanınmaz hale gelmiş... Sosyal medya fenomeni eski haliyle şaşırttı

28.12.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Allegra Cole, güzelleşmek için estetik ameliyatlara ve kozmetik sektörüne büyük bir yatırım yaptı. Son 20 yılda birçok operasyon geçirmeye devam ederek büyük ölçüde değişen Cole, 20 yıl önce nasıl göründüğüne dair birkaç fotoğraf paylaştı. Cole'ün yıllar önceki görünümünü hayranları bile tanımakta zorlandı.

Görenler hayret etti! Tanınmaz hale gelmiş... Sosyal medya fenomeni eski haliyle şaşırttı

ABD, Orange County'den 53 yaşındaki Cole, bugünlerde uzun sarı saçlar, botokslu bir yüz, gergin bir karın, kaldırılmış kalçalar ve devasa göğüslere sahip. Ancak bundan 20 yıl önce Allegra çok daha doğal görünüyordu. O zamanlar bir piyano öğretmeni olarak çalışan fenomenin daha kısa saçları ve daha küçük implantları vardı.

''SADECE BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK''

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Allegra, görüntüleri Instagram'da "20 yılda sadece birkaç değişiklik" başlığıyla yayınladı. 1.7 milyon takipçisi, dönüşümü karşısında şaşkına dönerken paylaşılan fikirler çeşitlilik gösterdi. Kimileri Cole'ün şimdiki haline övgüler yağdırırken, kimileri de onun doğal görünümünü korumuş olmasını diledi.

KENDİSİ MEMNUN

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Ancak onların düşündüğünün aksine, sekiz çocuk annesi dönüşümünden memnun görünüyor. Cole daha önce yaptığı bir açıklamada "Bu göğüsler beni sıkıcı bir görünümden muhteşeme götürdü! Ve yolculuğumun her anı için ve beni destekleyen herkese sonsuza kadar minnettarım." diye konuşmuştu.

İşte o görüntüler...

ESKİ

ESKİ

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