Görenler hayrete düştü! Pide yerken karşınızda duruyor

Isparta’da hizmet veren bir pide salonunun içerisinde bulunan mezar, bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor. İşletme sahibinin yıllar önce satın aldığı mülkün dış duvarının hemen yanında yer aldığı öğrenilen ve yöre halkı tarafından “yatır” olarak kabul edilen mezarlık, restore edilerek dükkanın içine dahil edildi. Pide yemeye gelen vatandaşlar önce şaşırıyor, ardından mezarlık başında dua ederek ayrılıyorlar.

Isparta'da bir pide salonunun giriş kısmında bulunan mezar, işletmeye gelen vatandaşları hayrete düşürüyor. İçeri giren müşteriler, karşılarında bir mezar görünce ilk anda şaşkınlık yaşarken, çoğu mezarın başında dua ederek mekandan ayrılıyor.

Görenler hayrete düştü! Pide yerken karşınızda duruyor 1

DÜKKANIN İÇİNDE KORUMA ALTINA ALINDI

İşletme sahibinin yıllar önce satın aldığı mülkün bahçe bölümünde bulunan bu mezarlığın, o dönem dükkanın dış duvarının hemen dışında yer aldığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların mezarın bir "yatır" olduğunu söylemesi ve yapıya saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine işletme sahibi mezarlığı restore ederek dükkanın içine alıp koruma altına aldı. Kimliği uzun yıllar bilinmeyen mezarın, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında "Ayırt Dede" olarak geçtiği belirlendi. Yöre halkının geçmişte kısmet, şifa ve adak için ziyaret ettiği bu yapının, bölgenin manevi mirası arasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Görenler hayrete düştü! Pide yerken karşınızda duruyor 2

"YATIR OLARAK BİLİYORUZ”

İşletme Sahibi Fatih Ayverdi, "26 yıldır bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Şu anda 45 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bu mezarlık burada bulunuyor. Önceden mezarlık daha eski durumdaydı ve işletmenin dışında, bir duvarın arkasında ağacın altında duruyordu. Dükkan genişletilince mezarlık dükkanın içinde kaldı etrafını düzenledik ve temizledik. O günden bu yana da burayı bir yatır olarak biliyoruz" şeklinde konuştu.

Görenler hayrete düştü! Pide yerken karşınızda duruyor 3

“GECE NAL SESLERİ, TERLİK TIKIRTILARI DUYULUYOR”

Daha önce bu bölgede yaşayanların kendilerine çeşitli hikayeler anlattığını ifade eden Ayverdi, "Örneğin 90 yaşında bir teyze, çocukken geceleri terlik sesleri duyduğunu söylemişti. Başkaları ise geceleri bu bölgede birinin atla dolaştığını, sürekli nal sesleri geldiğini anlatıyordu. Burada bizden önce bir ev vardı ve biz bu mülkü satın aldıktan sonra işletmeye çevirdik. İşletmeyi kurarken de mezarlık zaten vardı ancak dışarıda kaldığı için kötü bir görüntü oluşturuyordu. Biz de içeri alıp bakımını yaptık. Mezarlığın ortasından geçen bir ağaç vardı, zamanla kurudu ve koruyamadığımız için kesmek zorunda kaldık" dedi.

Görenler hayrete düştü! Pide yerken karşınızda duruyor 4

“BAŞTA KORKUYORDUK AMA ZAMANLA ALIŞTIK VE SAHİP ÇIKTIK”

İlk yıllarda işletmede çalışırken ister istemez tereddüt edip korktuklarını belirten Ayverdi, "İlk zamanlar biraz korkuyorduk ancak zamanla alıştık. Temiz tuttuktan sonra bir zararı olmadığını gördük. Artık korkmuyoruz. Her gün kendisine bir Fatiha Suresi okuyoruz. Bu mezarlığın kime ait olduğunu ise bilmiyoruz. Çok araştırdık ama bir sonuç bulamadık. Tahminimizce yaklaşık 100 yıllık bir mezarlık çünkü bu ev inşa edildiğinden beri burada olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

