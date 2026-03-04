Mynet Trend

Kızılırmak kabardı! Tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak’ta su seviyesinin yükselmesiyle tarihi Şahruh Köprüsü’nün tüm kemerleri yeniden suyla doldu. Köprünün 8 kemerinden de su akmaya başladı.

Kızılırmak kabardı! Tarihi Şahruh Köprüsü’nün 8 kemeri suyla doldu
Kayseri Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 15. yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen 8 kemerli köprü, Kızılırmak'ın debisinin artmasıyla eski yıllardaki görünümüne kavuştu.

Özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle sadece birkaç kemerinden su akan köprünün 8 gözü, Kızılırmak'ın debisinin yağışlar ve kar sularının etkisiyle artmasıyla suyla doldu. 144 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki köprünün ilkbahardaki manzarası, dronla görüntülendi.

"DAHA DA YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Karaözü Mahallesi Muhtarı Yasin Kaya, Kızılırmak'ın su seviyesinin 20 yılı aşkın süredir hiç bu kadar yükselmediğini söyledi. Baharın gelmesiyle eriyen kar sularının debiyi daha yükselteceğini belirten Kaya, "Bahardaki yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi çok daha yukarı çıkacaktır. İnşallah bu sene su sorunumuz olmayacak." dedi. Kaya, "2000'li yılların başında su seviyesi yine bu kadar yükselmişti. Köprünün 8 gözünün tamamından su akıyordu. Bu görüntüyü o yıllardan sonra hiç görmemiştik." diye konuştu. Kızılırmak'ın tarıma can suyu olduğuna dikkati çeken Kaya, bu yıl çiftçilerin yüzünün güleceğini ve bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

