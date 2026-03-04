Göğüs estetiği başına dert açtı: 12 yıl sonra implant aşağıya kaydı

Yıllar önce özgüvenini artırmak için göğüs estetiği yaptıran 39 yaşındaki Samantha Grant, nadir görülen bir komplikasyonla karşı karşıya kaldı. Grant’in implantlarından biri zamanla aşağı kayarak belirgin asimetriye yol açtı.

FOTOĞRAFLARDA FARK ETTİ

2014 yılında B cup’tan G cup’a büyütme operasyonu geçiren Grant, geçtiğimiz aylarda çektiği fotoğraflarda sol göğsünün diğerine göre daha aşağıda durduğunu fark etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bunun “bottoming out” adı verilen ve implantın göğüs altı kıvrımının altına düşmesiyle oluşan bir komplikasyon olduğu ortaya çıktı.

YENİDEN İŞLEM YAPILACAK

Uzmanların, iki implantın çıkarılması, sol göğse dikleştirme yapılması ve özel üretim yeni implantlar yerleştirilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Düzeltme ameliyatının maliyetinin ise 15 bin sterlin olduğu belirtildi.