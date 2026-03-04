Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Göğüs estetiği başına dert açtı: 12 yıl sonra implant aşağıya kaydı

12 yıl önce yaptırdığı göğüs estetiği sonrası implantlarından biri aşağı kayan 39 yaşındaki Samantha Grant, nadir görülen “bottoming out” komplikasyonuyla karşı karşıya kaldı. Asimetri oluşan göğsünü düzeltmek için geçirmesi gereken ameliyatın bedeli 15 bin sterlin.

Göğüs estetiği başına dert açtı: 12 yıl sonra implant aşağıya kaydı
Çiğdem Berfin Sevinç

Yıllar önce özgüvenini artırmak için göğüs estetiği yaptıran 39 yaşındaki Samantha Grant, nadir görülen bir komplikasyonla karşı karşıya kaldı. Grant’in implantlarından biri zamanla aşağı kayarak belirgin asimetriye yol açtı.

Göğüs estetiği başına dert açtı: 12 yıl sonra implant aşağıya kaydı 1

FOTOĞRAFLARDA FARK ETTİ

2014 yılında B cup’tan G cup’a büyütme operasyonu geçiren Grant, geçtiğimiz aylarda çektiği fotoğraflarda sol göğsünün diğerine göre daha aşağıda durduğunu fark etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bunun “bottoming out” adı verilen ve implantın göğüs altı kıvrımının altına düşmesiyle oluşan bir komplikasyon olduğu ortaya çıktı.

Göğüs estetiği başına dert açtı: 12 yıl sonra implant aşağıya kaydı 2

YENİDEN İŞLEM YAPILACAK

Uzmanların, iki implantın çıkarılması, sol göğse dikleştirme yapılması ve özel üretim yeni implantlar yerleştirilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Düzeltme ameliyatının maliyetinin ise 15 bin sterlin olduğu belirtildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazı çalışmasında yanlışlıkla buldular! Tam 500 yıllıkKazı çalışmasında yanlışlıkla buldular! Tam 500 yıllık
ABD'li 'sarışın komutan' sosyal medyada gündem olduABD'li 'sarışın komutan' sosyal medyada gündem oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ameliyat estetik göğüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.