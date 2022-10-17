Görenler ikiz zannediyor ama gerçek bambaşka! Doğum yaptıktan hemen sonra hamile kaldı

Hinnawi, gönderisinde bir videoya oğlu Massimo'nun 27 Kasım 2020'de ve kızı Camila'nın 26 Ekim 2021'de dünyaya geldiğini açıkladı. Genç kadın, birbirlerinden 12 ay sonra doğdukları için kardeşlere "İrlandalı ikizler" dediğini söyledi.

TEK GÖNDERİDE ANLATTI

Genç kadın paylaştığı videoya oğlu Massimo'nun yeni doğmuş halinden bir görüntüsüyle başladı ve "Hastaneden bir bebekle eve geldim" diye yazdı. Takip eden görselde ise eşi, birkaç ağlık Massioma ve şişmiş karnıyla göründüğü bir fotoğraf vardı ve “Sadece tekrar hamile olduğumu öğrenmek için...'' yazılıydı.

Hinnawi ''Birlikte büyümelerini izlemek için sabırsızlanıyorum.'' diyerek paylaştı.

SIK SIK YORUM ALIYORLAR

Başka bir videoda genç anne, birbirine çok yakın doğan iki çocukları olduğunu açıkladıklarında insanların kendisine ve kocasına yaptıkları yorumları listeledi. Kimileri ''Ne güzel, hiç vakit kaybetmemişler'' diyerek överken kimileri de rastladıkları benzer durumları paylaştı.

