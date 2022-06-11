Görenler ne olduğunu anlamadı! Bir anda dükkanın önünde pantolonunu indiren kadın tuvaletini yaptı

İngiltere’nin güneydoğusunda bulunan Folkestone kentinin Old High Street bölgesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gece geç saatlerde bir dükkanın önünden geçen kadın pantolonunu indirerek büyük tuvaletini yaptı. Ertesi gün dükkan sahibi ve çalışanlar güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

“TEMİZ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Sokaklarını temiz tutmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren dükkan sahibi, “Bunu kimin köpeğinin yaptığını bulabilirsek çevre temizliği açısından iyi olabileceğini düşündüm ve güvenlik kameralarını izledim. Olanları gördüğümde çok şaşırdım” dedi.



