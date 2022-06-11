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  4. Görenler ne olduğunu anlamadı! Bir anda dükkanın önünde pantolonunu indiren kadın tuvaletini yaptı

Görenler ne olduğunu anlamadı! Bir anda dükkanın önünde pantolonunu indiren kadın tuvaletini yaptı

11.06.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin güneydoğusunda bulunan Folkestone kentinin Old High Street bölgesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir giyim mağazasının önünden geçen genç bir kadın bir anda pantolonunu indirerek tuvaletini yapmaya başladı. Dükkanın sahibi kapının önünde bulunan pisliği hayvan dışkısı zannederken güvenlik kamerasını izlediğinde gerçeği öğrendi.

İngiltere’nin güneydoğusunda bulunan Folkestone kentinin Old High Street bölgesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gece geç saatlerde bir dükkanın önünden geçen kadın pantolonunu indirerek büyük tuvaletini yaptı. Ertesi gün dükkan sahibi ve çalışanlar güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

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“TEMİZ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

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Sokaklarını temiz tutmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren dükkan sahibi, “Bunu kimin köpeğinin yaptığını bulabilirsek çevre temizliği açısından iyi olabileceğini düşündüm ve güvenlik kameralarını izledim. Olanları gördüğümde çok şaşırdım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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