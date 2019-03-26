Görenler şaştı kaldı! Tehlikeli anları sosyal medyadan paylaştı!

Adana'da çekildiği öne sürülen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde bir gencin, 4 katlı apartmana monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıması, 'pes' dedirtti.
4. KATTAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI
Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği videoda bir genç, 4 katlı apartmanın damına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor.
YAŞAMINI HİÇE SAYDI
Görüntüde yaşamını hiçe sayan gencin herhangi bir güvenlik önlemi almadan bu işlemi yaptığı, hatta bir ara halatın diğer ucundaki koli ile çarpışıp, dengesini kaybettiği dikkati çekti.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Çarpışmanın ardından şans eseri tutunduğu halatı bırakmayan gencin bu işlemi sağ salim tamamlaması, izleyenlerin yüreklerine su serpiyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, olayın Adana'da yaşandığı iddia ediliyor.
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