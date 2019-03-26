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Görenler şaştı kaldı! Tehlikeli anları sosyal medyadan paylaştı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Adana'da yaşanıldığı düşünülen ve sosyal medyada paylaşılan bir gencin ilginç eşya taşıma yöntemi binlerce kişinin yüreklerini ağza getirdi.

Adana'da çekildiği öne sürülen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüde bir gencin, 4 katlı apartmana monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıması, 'pes' dedirtti.

4. KATTAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Sosyal medyada on binlerce kişinin izlediği videoda bir genç, 4 katlı apartmanın damına monte edilen makarayla kendisini son kattan boşluğa bırakarak eşya taşıyor. Diğer ucunda kolinin bağlı bulunduğu halata tutunan genç, 4'üncü kattan kendini boşluğa bırakıyor.

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YAŞAMINI HİÇE SAYDI

Görüntüde yaşamını hiçe sayan gencin herhangi bir güvenlik önlemi almadan bu işlemi yaptığı, hatta bir ara halatın diğer ucundaki koli ile çarpışıp, dengesini kaybettiği dikkati çekti.

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YÜREKLER AĞZA GELDİ

Çarpışmanın ardından şans eseri tutunduğu halatı bırakmayan gencin bu işlemi sağ salim tamamlaması, izleyenlerin yüreklerine su serpiyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, olayın Adana'da yaşandığı iddia ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Acilen adana için önlem alınmalı,havası suyu incelenip araştırılmalı,yoksa bukadar gerizekalı hergün haberler nasıl çıkıyor merak ediyoruz
cesaret bazen aptallıktır
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