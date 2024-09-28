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  4. Görenler tanıyamadı! Sessiz sedasız evlenen Kısmet Olur Gamze'nin değişimi ağızları açık bıraktı!

Görenler tanıyamadı! Sessiz sedasız evlenen Kısmet Olur Gamze'nin değişimi ağızları açık bıraktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.09.2024 17:06
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Kısmetse Olur isimli izdivaç programının ikinci sezonuna damga vuran gelin adayı Gamze Taşkın, değişimiyle gören herkesi şaşırttı. Birçok estetik operasyon geçiren ve tarzını da değiştiren Taşkın'ı görenler tanıyamadı.

Görenler tanıyamadı! Sessiz sedasız evlenen Kısmet Olur Gamze'nin değişimi ağızları açık bıraktı!

Ekranların en sevilen izdivaç programı olan Kısmetse Olur'a damga vurduktan sonra da Doya Doya Moda'ya katılıp diskalifiye edilen Gamze Taşkın, gelin ve damat adaylarının korkulu rüyasıydı. Katıldığı yarışmaların ardından da uzun süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Gamze Taşkın'ın yaşadığı değişim ağızları açık bıraktı.

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BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ!

Kısmetse Olur döneminde burnuyla programda konuşulan Gamze, son dönemlerde adeta geçirdiği operasyonlarla kendini baştan yarattı. Görenlerin tek seferde tanıyamadığı Gamze Taşkın'ın yaşadığı değişim görenleri şoke ediyor. Birçok estetikle ameliyatla geçiren ünlü isim adeta bambaşka birine dönüştü.

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Gamze Taşkın sadece yüzünü değil, tarzını da değiştirdi. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağarken tarzıyla da takipçilerini büyülemeyi başarıyor.

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SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ!

Kısmetse Olur'da aradığı aşkı bulamayan Gamze Taşkın, geçtiğimiz ay Güray Yılmaz isimli sevgilisiyle dünyaevine girdi. Taşkın, düğün fotoğraflarını "Yol arkadaşım Kocam. Hayatımın geri kalanını senin gibi bir adamla geçirme fırsatı veren rabbime şükürler olsun seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

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